Гари Невилл предложил доиграть сезон Премьер-Лиги за рубежом

Эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил Премьер-Лиге доиграть сезон 2019/20 в какой-нибудь другой стране.

По мнению Невилла, Премьер-Лига могла бы определить какое-нибудь свободное от коронавируса место в Европе и вывезти туда команды, чтобы те сыграли оставшиеся 92 матча. Гари считает, что это единственный безопасный способ провести сезон целиком.



"Если бы Премьер-Лига была всерьез настроена провести оставшиеся матчи в самых безопасных условиях, они вывезли бы команды в два-три места в трех-четырех часах пути от этой страны, где коронавируса нет или практически нет".



"Они — игроки, бродкастеры, медиа — провели бы остаток сезона Премьер-Лиги в этой стране в условиях, которые могут сдержать вирус, предварительно отсидев там неделю в качестве карантина".



"В Европе все еще есть места, где нет коронавируса и есть необходимые условия для проведения матчей. Если бы они были серьезно настроены сделать это безопасно, они бы поступили именно так", — сообщил Невилл в эфире.