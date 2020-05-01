Гари Невилл предложил доиграть сезон Премьер-Лиги за рубежом
Эксперт Sky Sports Гари Невилл предложил Премьер-Лиге доиграть сезон 2019/20 в какой-нибудь другой стране.
По мнению Невилла, Премьер-Лига могла бы определить какое-нибудь свободное от коронавируса место в Европе и вывезти туда команды, чтобы те сыграли оставшиеся 92 матча. Гари считает, что это единственный безопасный способ провести сезон целиком.
"Если бы Премьер-Лига была всерьез настроена провести оставшиеся матчи в самых безопасных условиях, они вывезли бы команды в два-три места в трех-четырех часах пути от этой страны, где коронавируса нет или практически нет".
"Они — игроки, бродкастеры, медиа — провели бы остаток сезона Премьер-Лиги в этой стране в условиях, которые могут сдержать вирус, предварительно отсидев там неделю в качестве карантина".
"В Европе все еще есть места, где нет коронавируса и есть необходимые условия для проведения матчей. Если бы они были серьезно настроены сделать это безопасно, они бы поступили именно так", — сообщил Невилл в эфире.
01.05.2020 16:00
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