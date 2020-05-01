Фил Невилл предупредил, что Гари-тренер может вернуться

Гари и Фил Невиллы Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл ожидает, что его старший брат еще вернется к тренерской работе.

Четыре провальных месяца в качестве наставника "Валенсии" четыре года назад напрочь отбили у Гари желание тренировать. Невилл вернулся в уютное кресло телевизионного эксперта и с тех пор предпочитает работать языком.

Однако Фил Невилл, который покидает пост рулевого женской сборной Англии в следующем году, предупреждает, что Гари может совершить камбэк.

"Будет ли Гари снова тренировать? Ну, он упрямый".

"Люди, знакомые с Гари, знают, что он обещал не возвращаться к тренерской работе, но он очень упрямый".

"Факт в том, что Гари на многое способен. Он занимается многими вещами, и он успешен в них, и однажды наступит момент, когда он снова получит предложение, как это было в случае с "Валенсией".

"Он совсем не собирался тренировать, когда получил работу в "Валенсии", но вы знаете, что владелец "Валенсии" является нашим хорошим другом, и он сказал: "Ты нужен мне". И Гари был в восторге по этому поводу".

"Поэтому я бы никогда не стал это исключать. Я по-прежнему думаю, что он вернется в тренерскую профессию и попробует себя в каком-нибудь клубе Премьер-Лиги или Чемпионшипа", — цитирует Фила Невилла Manchester Evening News.


Метки Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2020 15:00

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