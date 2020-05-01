Темнокожие игроки считают, что они больше рискуют заразиться COVID-19
Футболисты Премьер-Лиги, представляющие BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства), опасаются, что поспешное возобновление сезона ущемит их права.
Как удалось установить Национальному центру аудита и исследований интенсивной терапии (ICNARC), почти треть людей, которым потребовалась интенсивная терапия из-за связанных с коронавирусом осложнений, относятся к BAME.
Также было обнаружено, что 63 процента умерших среди медицинских работников — представители этнических меньшинств. Государственные органы уже озадачились столь пугающими цифрами.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, эти цифры произвели впечатление и на BAME-игроков из команд Премьер-Лиги.
Темнокожие и азиатские футболисты чувствуют, что они будут больше подвержены коронавирусу и возможным его осложнениям, нежели их коллеги с белым цветом кожи.
01.05.2020 14:00
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Не удивлён, что челсей на фото.
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Откажитесь тогда от зарплаты. Не? Вот то то и оно
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