Кепа связывает свое будущее с "Челси"

Голкипер Кепа Аррисабалага заявил, что хочет остаться в "Челси" и продолжать выигрывать трофеи.

Ранее в этом сезоне затяжной спад в форме Аррисабалаги привел к тому, что самый дорогой голкипер в мире на несколько матчей был усажен в запас главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом.



Тем не менее, 25-летний испанец совершенно не обижается на Лэмпарда и, вопреки слухам, не собирается бежать из "Челси".



"У меня очень хорошие отношения с Фрэнком. С первого дня он демонстрирует, что доверяет мне. Он должен принимать решения, но я чувствую его доверие — не только его, но и всего клуба. Всем нам нравится играть в каждом матче".



"Это правда, что за последние 10 лет "Челси" выиграл больше всего трофеев среди всех английских команд, и я думаю, мы должны иметь те же амбиции".



"Вообще-то, именно за этим я сюда и приехал, и уже в первом сезон нам удалось выиграть Лигу Европы. У нас молодая команда".



"Затем случилась эта история с трансферным запретом, но ты все равно должен продолжать сражаться за трофеи. Я хочу выиграть все с "Челси" и с национальной командой", — сообщил Аррисабалага Marca.