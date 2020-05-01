Клубы Премьер-Лиги закупают технологичные маски

Деле Алли в маске от Altitude В рамках процесса по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса клубы Премьер-Лиги озаботились покупкой модных и технологичных масок.

Согласно плану, который подразумевает возвращение команд на свои базы и возобновление матчей с 8 июня, игрокам предстоит тренироваться в средствах индивидуальной защиты, дабы предотвратить распространение COVID-19.

Как сообщают Daily Mail и Sky Sports, минимум четыре клуба Премьер-Лиги — "Челси", "Борнмут", "Вест Хэм" и Челси" — вступили в переговоры с дубайской компанией Altitude Mask по поводу маски N95.

Модель N95 — это революционный продукт, специально созданный Altitude для защиты спортсменов от COVID-19.

Некоторые команды Премьер-Лиги и раньше использовали стандартные маски от Altitude для повышения выносливости и тренировки дыхания игроков.

Брендированные N95 или ее аналоги вскоре могут стать непременным атрибутом тренировочного процесса, а также модным аксессуаром в клубных магазинах.

"За последние три дни нас засыпали запросами, в основном из Бундеслиги и Премьер-Лиги. За пару дней наш продукт был отправлен в шесть или семь клубов Премьер-Лиги", — сообщил основатель Altitude Mask Салиф Руби.

Маска Altitude N95


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 01.05.2020 12:44 # scauzer11
    я что то не догоняю, если у них будут чуть ли не каждый день брать анализы и проверять на заболевание, на х.я им эти маски ещё и на поле, если там все здоровые будут??

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  2. januzaj00 01.05.2020 12:26 # januzaj00
    главное модные

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  3. brown-ale 01.05.2020 12:18 # brown-ale
    Сколько стоит такая маска?

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  4. mancunia-planet 01.05.2020 12:12 # mancunia-planet
    Долбоёбы

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  5. martingor 01.05.2020 12:09 # martingor
    еще и пояса верности на них наденьте чтобы они никого и их никто не пялил

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