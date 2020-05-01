Клубы Премьер-Лиги закупают технологичные маски

В рамках процесса по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса клубы Премьер-Лиги озаботились покупкой модных и технологичных масок.

Согласно плану, который подразумевает возвращение команд на свои базы и возобновление матчей с 8 июня, игрокам предстоит тренироваться в средствах индивидуальной защиты, дабы предотвратить распространение COVID-19.



Как сообщают Daily Mail и Sky Sports, минимум четыре клуба Премьер-Лиги — "Челси", "Борнмут", "Вест Хэм" и Челси" — вступили в переговоры с дубайской компанией Altitude Mask по поводу маски N95.



Модель N95 — это революционный продукт, специально созданный Altitude для защиты спортсменов от COVID-19.



Некоторые команды Премьер-Лиги и раньше использовали стандартные маски от Altitude для повышения выносливости и тренировки дыхания игроков.



Брендированные N95 или ее аналоги вскоре могут стать непременным атрибутом тренировочного процесса, а также модным аксессуаром в клубных магазинах.



"За последние три дни нас засыпали запросами, в основном из Бундеслиги и Премьер-Лиги. За пару дней наш продукт был отправлен в шесть или семь клубов Премьер-Лиги", — сообщил основатель Altitude Mask Салиф Руби.



