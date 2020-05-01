Александер-Арнольд был бы рад переходу Санчо в "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что был бы очень рад переезду вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо на "Энфилд".

"Ливерпуль" — один из немногих клубов, которые в текущей экономической ситуации способны составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за оцениваемого в 100 миллионов фунтов Санчо.



Являясь партнером Санчо по сборной Англии, Александер-Арнольд приветствует слухи об интересе к 20-летнему вингеру со стороны "Ливерпуля".



"Если он перейдет к нам, он сделает нашу команду лучше. Поэтому я был бы более чем рад его переходу, потому что я выступал вместе с ним за сборную Англии, и он очень, очень, очень, очень особенный талант", — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports.