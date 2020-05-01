Ривалдо: "Виллиан был бы успешен в "Барселоне", но "Тоттенхэм" — хороший вариант"
Легенда бразильского футбола Ривалдо посоветовал вингеру "Челси" Виллиану перейти в "Тоттенхэм", одновременно выразив уверенность, что его соотечественник заиграл бы в "Барселоне".
По всей видимости, Виллиан покинет "Челси" свободным агентом по окончании этого сезона — у сторон остаются непреодолимые разногласия насчет нового контракта.
Виллиана на протяжении нескольких лет сватали в "Барселону", и Ривалдо не сомневается, что вингер заиграл бы в его бывшем клубе. Однако легендарный бразилец видит еще один вариант вариант.
"В прошлом Виллиана связывали с переходом в "Барселону", и я думаю, он был бы успешен там благодаря своему характеру и умению делать разницу в важные моменты".
"За последние годы "Барселона" подписала нескольких больших игроков вроде Антуаа Гризманна, которым пока не удается демонстрировать свой лучший футбол рядом с Лионелем Месси. Возможно, ответственность и давление оказались чересчур большими для них".
"Я не знаю, как с этим справился бы Виллиан, но я лишь считаю, что "Барселоне" нужно тщательнее обдумывать свои дорогостоящие приобретения, потому что в последнее время у них с этим не ладится".
"Учитывая истекающий контракт Виллиана, в Англии ходят слухи, что он может перейти к конкурентам "Челси" по Лондону".
"Да, Виллиан уже выступает за большой клуб, но он там находится давно и, возможно, нуждается в новом вызове, чтобы восстановить свою волю и мотивацию на данной стадии своей карьеры".
"Переход в "Тоттенхэм" был бы хорошим вариантом, особенно потому, что там Виллиан воссоединился бы со своим бывшим тренером Жозе Моуриньо. Кажется у них двоих хорошие отношения. Более того, все мы знаем, что у Моуриньо особое отношение к бразильским игрокам, и я думаю, он будет смело доверять Виллиану в "Тоттенхэме", — сообщил Ривалдо Betfair.
01.05.2020 10:00
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