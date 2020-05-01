Ривалдо: "Виллиан был бы успешен в "Барселоне", но "Тоттенхэм" — хороший вариант"

Виллиан и Жозе Моуриньо Легенда бразильского футбола Ривалдо посоветовал вингеру "Челси" Виллиану перейти в "Тоттенхэм", одновременно выразив уверенность, что его соотечественник заиграл бы в "Барселоне".

По всей видимости, Виллиан покинет "Челси" свободным агентом по окончании этого сезона — у сторон остаются непреодолимые разногласия насчет нового контракта.

Виллиана на протяжении нескольких лет сватали в "Барселону", и Ривалдо не сомневается, что вингер заиграл бы в его бывшем клубе. Однако легендарный бразилец видит еще один вариант вариант.

"В прошлом Виллиана связывали с переходом в "Барселону", и я думаю, он был бы успешен там благодаря своему характеру и умению делать разницу в важные моменты".

"За последние годы "Барселона" подписала нескольких больших игроков вроде Антуаа Гризманна, которым пока не удается демонстрировать свой лучший футбол рядом с Лионелем Месси. Возможно, ответственность и давление оказались чересчур большими для них".

"Я не знаю, как с этим справился бы Виллиан, но я лишь считаю, что "Барселоне" нужно тщательнее обдумывать свои дорогостоящие приобретения, потому что в последнее время у них с этим не ладится".

"Учитывая истекающий контракт Виллиана, в Англии ходят слухи, что он может перейти к конкурентам "Челси" по Лондону".

"Да, Виллиан уже выступает за большой клуб, но он там находится давно и, возможно, нуждается в новом вызове, чтобы восстановить свою волю и мотивацию на данной стадии своей карьеры".

"Переход в "Тоттенхэм" был бы хорошим вариантом, особенно потому, что там Виллиан воссоединился бы со своим бывшим тренером Жозе Моуриньо. Кажется у них двоих хорошие отношения. Более того, все мы знаем, что у Моуриньо особое отношение к бразильским игрокам, и я думаю, он будет смело доверять Виллиану в "Тоттенхэме", — сообщил Ривалдо Betfair.


Метки Барселона, Виллиан, Ривалдо Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2020 10:00

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  1. vyrentz 01.05.2020 10:07 # vyrentz
    Трансферы Барсы с сезона 16/17 на 588 миллионов фунтов:

    Frenkie De Jong
    Emerson
    Antoine Griezmann
    Cucu
    Hiroki Abe
    Junior Firpo
    Sergio Akieme R.
    Rey Manaj
    Martin Braithwaite
    Arthur
    Malcom
    Young-Jae Seo
    Arturo Vidal
    Moussa Wague
    Jean-Clair Todibo
    Neto
    Nelsinho
    Gerard Deulofeu
    Paulinho
    Ousmane Dembele
    Philippe Coutinho
    Samuel Umtiti
    Lucas Digne
    Andre Gomes
    Jasper Cillessen
    Francisco Alcacer

    Ни одного удачного? (да, в теории, Де Йонг мог бы стать таковым, если бы Бускетс не играл, однако)

    (ответить)

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