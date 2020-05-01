"Челси" планирует избавиться от Батшуайи

Мичи Батшуайи "Челси" планирует избавиться от Мичи Батшуайи в ближайшее трансферное окно, и на бельгийского нападающего уже объявился претендент.

В 2016 году Батшуайи обошелся "синим" в 33 миллиона фунтов, однако Мичи не смог заиграть на "Стэмфорд Бридж", успев побывать в аренде в дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и "Кристал Пэлас".

В этом сезоне Премьер-Лиги Батшуайи отметился только одним появлением в стартовом составе и забил единственный гол, став одним из первых кандидатов на выход из клуба.

Ранее весной "Челси" решил продлить контракт с Оливье Жиру, вдобавок главный тренер Фрэнк Лэмпард ищет еще одного нападающего, интересуясь в том числе Дрисом Мертенсом из "Наполи". Все это позволяет "синим" отпустить Батшуайи.

Как сообщает HLN, интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Вест Хэм", чей дорогостоящий новичок Себастьян Алле совершенно не оправдывает ожиданий, забив лишь семь голов в этом сезоне.

Изначально "Челси" надеялся выручить 40 млн. фунтов за Батшуайи, однако из-за грянувшего кризиса "синим" придется значительно понизить ценник.


Метки Батшуайи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2020 09:00

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  1. vyrentz 01.05.2020 10:06 # vyrentz
    12 - потолок

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  2. sausage 01.05.2020 09:23 # sausage
    40 млн???? Они там упоротые что ли?

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  3. jirrort 01.05.2020 09:11 # jirrort
    Батшуайи = 1 АПЛ
    Стивижи = 1 поводок

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