"Челси" планирует избавиться от Батшуайи

"Челси" планирует избавиться от Мичи Батшуайи в ближайшее трансферное окно, и на бельгийского нападающего уже объявился претендент.

В 2016 году Батшуайи обошелся "синим" в 33 миллиона фунтов, однако Мичи не смог заиграть на "Стэмфорд Бридж", успев побывать в аренде в дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и "Кристал Пэлас".



В этом сезоне Премьер-Лиги Батшуайи отметился только одним появлением в стартовом составе и забил единственный гол, став одним из первых кандидатов на выход из клуба.



Ранее весной "Челси" решил продлить контракт с Оливье Жиру, вдобавок главный тренер Фрэнк Лэмпард ищет еще одного нападающего, интересуясь в том числе Дрисом Мертенсом из "Наполи". Все это позволяет "синим" отпустить Батшуайи.



Как сообщает HLN, интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Вест Хэм", чей дорогостоящий новичок Себастьян Алле совершенно не оправдывает ожиданий, забив лишь семь голов в этом сезоне.



Изначально "Челси" надеялся выручить 40 млн. фунтов за Батшуайи, однако из-за грянувшего кризиса "синим" придется значительно понизить ценник.