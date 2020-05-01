"Челси" планирует избавиться от Батшуайи
"Челси" планирует избавиться от Мичи Батшуайи в ближайшее трансферное окно, и на бельгийского нападающего уже объявился претендент.
В 2016 году Батшуайи обошелся "синим" в 33 миллиона фунтов, однако Мичи не смог заиграть на "Стэмфорд Бридж", успев побывать в аренде в дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и "Кристал Пэлас".
В этом сезоне Премьер-Лиги Батшуайи отметился только одним появлением в стартовом составе и забил единственный гол, став одним из первых кандидатов на выход из клуба.
Ранее весной "Челси" решил продлить контракт с Оливье Жиру, вдобавок главный тренер Фрэнк Лэмпард ищет еще одного нападающего, интересуясь в том числе Дрисом Мертенсом из "Наполи". Все это позволяет "синим" отпустить Батшуайи.
Как сообщает HLN, интерес к 26-летнему бельгийцу проявляет "Вест Хэм", чей дорогостоящий новичок Себастьян Алле совершенно не оправдывает ожиданий, забив лишь семь голов в этом сезоне.
Изначально "Челси" надеялся выручить 40 млн. фунтов за Батшуайи, однако из-за грянувшего кризиса "синим" придется значительно понизить ценник.
01.05.2020 09:00
Просмотров: 485
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
12 - потолок
(ответить)
40 млн???? Они там упоротые что ли?
(ответить)
Батшуайи = 1 АПЛ
Стивижи = 1 поводок
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий