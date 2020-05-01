"Юнайтед" сделал выбор между Мэддисоном и Грилишем

Благодаря пандемии коронавируса "Манчестер Юнайтед" сделал выбор между полузащитниками Джеймсом Мэддисоном из "Лестера" и Джеком Грилишем из "Астон Виллы".

Несмотря на то, что Грилиш больше тяготеет к атаке, чем Мэддисон, клуб с "Олд Траффорд" рассматривал Джека и Джеймса как игроков похожего плана, собираясь приобрести одного из них двоих в ближайшее трансферное окно.



Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" пристально следят за Мэддисоном уже более года, однако сейчас на "Олд Траффорд" пришло понимание, что в текущей экономической ситуации трансфер Джеймса невозможен.



"Лестер" оценивает свою звезду в 80 миллионов фунтов, не собираясь идти на уступки. По этой причине "Юнайтед" переключил свое внимание на Грилиша, который может быть доступен за меньшие деньги, особенно если "Астон Вилла" вылетит из Премьер-Лиги.