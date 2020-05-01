Агуэро: "Игрокам страшно возвращаться на поле"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что большинству игроков страшно играть в футбол в условиях пандемии коронавируса.

По информации Sky Sports, уже в пятницу, во время своей очередной видеоконференции, клубы Премьер-Лиги могут утвердить 8 июня как дату возобновления сезона 2019/20.



Отсидев несколько недель в самоизоляции и поглощая медийную информацию насчет коронавируса, игроки вернутся к своим привычным обязанностям с надеждой, что принимающие решения люди не поторопились.



"Большинству игроков страшно, потому что у них есть семьи, есть дети, есть младенцы и родители".



"Лично я не боюсь, но я лишь проводил время с подругой и не контактировал с другими людьми. Я заперся у себя дома, и подруга — единственная, кого я мог заразить".



"Говорят, что ты можешь подхватить этот вирус и быть заразным для других, хотя у тебя самого никаких симптомов не будет. Поэтому я сижу дома. Может быть, я уже переболел и не знаю об этом".



"Когда кто-нибудь заболеет, мы будем думать: Ой, что теперь будет?" Надеюсь, появится вакцина, и все это закончится", — сообщил Агуэро El Chiringuito.