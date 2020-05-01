Агуэро: "Игрокам страшно возвращаться на поле"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что большинству игроков страшно играть в футбол в условиях пандемии коронавируса.
По информации Sky Sports, уже в пятницу, во время своей очередной видеоконференции, клубы Премьер-Лиги могут утвердить 8 июня как дату возобновления сезона 2019/20.
Отсидев несколько недель в самоизоляции и поглощая медийную информацию насчет коронавируса, игроки вернутся к своим привычным обязанностям с надеждой, что принимающие решения люди не поторопились.
"Большинству игроков страшно, потому что у них есть семьи, есть дети, есть младенцы и родители".
"Лично я не боюсь, но я лишь проводил время с подругой и не контактировал с другими людьми. Я заперся у себя дома, и подруга — единственная, кого я мог заразить".
"Говорят, что ты можешь подхватить этот вирус и быть заразным для других, хотя у тебя самого никаких симптомов не будет. Поэтому я сижу дома. Может быть, я уже переболел и не знаю об этом".
"Когда кто-нибудь заболеет, мы будем думать: Ой, что теперь будет?" Надеюсь, появится вакцина, и все это закончится", — сообщил Агуэро El Chiringuito.
01.05.2020 07:00
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