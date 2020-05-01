Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" обратился насчет Калиду Кулибали. "Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Поля Погба. Райан Фрэйзер хочет в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс обратился к "Наполи" насчет покупки защитника Калиду Кулибали. (Tuttomercatoweb)



"Ливерпуль" следит за ситуацией вокруг полузащитника Марцело Брозовича, который не может договориться с "Интером" о новом контракте. (FCInterNews)



"Барселона" не продаст полузащитника Филиппе Коутиньо, которого сватают в "Челси", менее чем за 100 миллионов фунтов. (Mundo Deportivo)



"Интер" хочет выкупить вингера Виктора Мосеса у "Челси", но не готовы заплатить требуемые 10 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Реал" и "Барселона" готовы составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. (Bild)



"Юнайтед" хочет пригласить полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека на место Поля Погба. (Daily Mail)



"Юнайтед" исключает продажу голкипера Дина Хендерсона. (ESPN)



"Манчестер Сити" продвигается в переговорах об обмене Жоау Канселу на защитника "Барселоны" Нелсона Семеду. "Горожанам" придется доплатить. (Sport)



"Милан" поспорит с "Арсеналом" за полузащитника Набиля Фекира. (Marca)



Вингер "Борнмута" Райан Фрэйзер надеется перейти свободным агентом в "Тоттенхэм". (Football Insider)



"Кристал Пэлас" готов составить конкуренцию "Юнайтед" и "Эвертону" в борьбе за вингера "Бернли" Дуайта Макнила. (Daily Mail)



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"Ливерпуль" раскритиковал мэра своего города Джо Андерсона, который призвал не возобновлять этот сезон. (ESPN)



Фил Невилл готов тренировать на клубном уровне после работы с женской сборной Англии. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Рединга", "Стоука" и "Портсмута" Дейв Китсон хочет сместить Гордона Тэйлору на посту главы PFA. (BBC)



"Юнайтед" приготовит 60 тыс. обедов для медицинских работников. (Manchester Evening News)



Матчи Футбольной Лиги могут остаться без зрителей до 2021 года. (BBC)



Игрокам клубов Лиги Один и Лиги Два было сказано, что сезон едва ли будет возобновлен. (Daily Mail)



Владелец неназванного Премьер-Лиги сообщил, что каждый игрок сам решит, захочет ли он играть под угрозой подхватить коронавирус. (The Sun)



Клубы Премьер-Лиги против идеи играть на нейтральных полях. (Daily Mirror)



ПСЖ был назван чемпионом Лиги 1, несмотря на решение не доигрывать этот сезон французского первенства. (Sky Sports)



Португальская лига возобновится 30 мая. (Sky Sports)



Возобновление Бундеслиги было отложено минимум до 16 мая. (Daily Mail)



У полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума родился сын. (Liverpool Echo)