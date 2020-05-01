Миньоле не жалеет об уходе из "Ливерпуля"

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле по-прежнему не жалеет, что прошлым летом ушел из "Ливерпуля".

Проведя один сезон в качестве дублера Алиссона, прошлым летом Миньоле вернулся на родину в Бельгию ради регулярной игровой практики.



Стоило Миньоле покинуть "Энфилд", как Алиссон получил травму, в результате чего новый дублер бразильца Адриан смог сыграть немало матчей. Однако Симон не пожалел о своем решении — шансов снова стать первым номером "Ливерпуля" у него не было.



"Когда я прибыл в Бельгию, то первые пару недель жил в отеле и занимался организационными вопросами, переездом. Когда Алиссон только получил травму, я находился в своем номере и заполнял какие-то документы, а затем увидел 20 или 30 сообщений на своем телефоне".



"Я не знал, что произошло, и у меня не было Sky в номере. Затем я, конечно, узнал, что с Али приключилась неудача, и он травмировался. Я понимал, что так может произойти, потому что он вернулся после длинного сезона с Кубком Америки. Конечно, всегда есть риск получить травму в таких условиях".



"Мое решение уйти не связано с этим. Даже если бы я сыграл 10-15 матчей (вместо Адриана), ты всегда знаешь, что Али вернется в стартовый состав, как только выздоровеет, учитывая его заслуги и уровень".



"Даже если ты сыграешь 15 матчей и во всех 15 сохранишь ворота на замке, показав невероятный футбол, ты все равно вернешься на лавку, а это не то, чего я хотел в свои 32 года".



"Я знал, что такая ситуация может возникнуть, но я бы все равно не изменил свое решение", — сообщил Миньоле Liverpool Echo.