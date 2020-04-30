"Ньюкасл" — один из пяти клубов, готовых тратить деньги на трансферы летом

"Ньюкасл" может стать одним из пяти клубов Премьер-Лиги, которые будут готовы тратить деньги в ближайшее трансферное окно.

Даже если сезон 2019/20 будет возобновлен, футбольным клубам все равно придется адаптироваться к новой экономической реальности, ведь никто не знает, когда болельщики смогут вернуться на стадионы.



Совершенно очевидно, что пустые трибуны — явление на краткосрочное. Могут пройти месяцы, прежде чем ситуация с коронавирусом позволит снять ограничения в отношении социального дистанцирования.



Как сообщает The Sun, ведущие футбольные агенты уже смирились с тем, что большинство клубов Премьер-Лиги лишь сможет обмениваться игроками или брать их в аренду в условиях сократившихся доходов.



Только у пяти клубов — "Челси", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и меняющего владельцев "Ньюкасла" — будут хоть сколько-нибудь значимые деньги на траты.