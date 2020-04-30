Рюдигер призвал отдать титул "Ливерпулю"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что Премьер-Лига должна отдать титул "Ливерпулю", даже если этот сезон не будет возобновлен.
На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" имел 25 очков преимущества над ближайшим преследователем и нуждался еще в двух победах, чтобы гарантировать себе чемпионство.
Несмотря на очевидное стремление Премьер-Лиги и клубов поскорее вернуть футбол, до сих пор сохраняется вероятность, что сезон 2019/20 доиграть не удастся. В таком случае Рюдигер призывает пойти по пути Лиги 1, которая назвала чемпионом ПСЖ, а не Эредивизии, которая свою кампанию аннулировала.
"Насколько мне известно, они в любом случае могут отдать титул "Ливерпулю". В конце концов они заслуживают титул, они провели отличный сезон, и я даже не знаю точно, сколько очков отрыва у них в таблице".
"Суть в том, что они в любом случае выиграли бы титул, поэтому этически правильно было бы отдать его им. Конечно, я надеюсь, сезон можно будет доиграть, и тогда все решит спортивный принцип", — сообщил Рюдигер ZDF.
30.04.2020 22:00
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Слишком адекватно. Он явно не тру пенс.
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достойно
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