Рюдигер призвал отдать титул "Ливерпулю"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что Премьер-Лига должна отдать титул "Ливерпулю", даже если этот сезон не будет возобновлен.

На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" имел 25 очков преимущества над ближайшим преследователем и нуждался еще в двух победах, чтобы гарантировать себе чемпионство.



Несмотря на очевидное стремление Премьер-Лиги и клубов поскорее вернуть футбол, до сих пор сохраняется вероятность, что сезон 2019/20 доиграть не удастся. В таком случае Рюдигер призывает пойти по пути Лиги 1, которая назвала чемпионом ПСЖ, а не Эредивизии, которая свою кампанию аннулировала.



"Насколько мне известно, они в любом случае могут отдать титул "Ливерпулю". В конце концов они заслуживают титул, они провели отличный сезон, и я даже не знаю точно, сколько очков отрыва у них в таблице".



"Суть в том, что они в любом случае выиграли бы титул, поэтому этически правильно было бы отдать его им. Конечно, я надеюсь, сезон можно будет доиграть, и тогда все решит спортивный принцип", — сообщил Рюдигер ZDF.