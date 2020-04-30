Джо Харт собрался в "Лидс"

Голкипер "Бернли" Джо Харт надеется продолжить карьеру в "Лидсе".

Карьера Харта ушла в крутое пике с момента, когда от услуг Джо отказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.



В этом сезоне Харт проигрывает конкуренцию на своей позиции Нику Поупу, и это не оставляет Джо шансов на продление своего истекающего контракта, по которому он получает 70 тысяч фунтов в неделю — огромные деньги для клуба с "Терф Мур".



В надежде реабилитировать свою карьеру Харт готов отправиться свободным агентом в "Лидс", который на момент остановки сезона лидировал в Чемпионшипе. Если "белые" оформят выход в Премьер-Лигу, Джо даже будет согласен на понижение зарплаты, утверждает Daily Star.



На "Элланд Роуд" 33-летний англичанин может заменить Кико Касилью, чье будущее в "Лидсе" оказалось под большим вопросом после полученной в прошлом месяце восьмиматчевой дисквалификации за расизм.