Джо Харт собрался в "Лидс"

Джо Харт Голкипер "Бернли" Джо Харт надеется продолжить карьеру в "Лидсе".

Карьера Харта ушла в крутое пике с момента, когда от услуг Джо отказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне Харт проигрывает конкуренцию на своей позиции Нику Поупу, и это не оставляет Джо шансов на продление своего истекающего контракта, по которому он получает 70 тысяч фунтов в неделю — огромные деньги для клуба с "Терф Мур".

В надежде реабилитировать свою карьеру Харт готов отправиться свободным агентом в "Лидс", который на момент остановки сезона лидировал в Чемпионшипе. Если "белые" оформят выход в Премьер-Лигу, Джо даже будет согласен на понижение зарплаты, утверждает Daily Star.

На "Элланд Роуд" 33-летний англичанин может заменить Кико Касилью, чье будущее в "Лидсе" оказалось под большим вопросом после полученной в прошлом месяце восьмиматчевой дисквалификации за расизм.


Метки Бернли, Лидс, Харт

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 30.04.2020 21:43 # cunningham
    а он в курсе, что бьелсе, как и пепу важно умение игры ногами?

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  2. manutd-b 30.04.2020 21:20 # manutd-b
    Правильно, хочет доказать что ещё нужен футболу.
    Челси лучше бы его взяли. Всяко лучше Кепы и носатого Куртуа.

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  3. dallaslp 30.04.2020 21:09 # dallaslp
    по-прежнему хочет перезагрузить карьеру и поехать со сборной на ЧМ-2018

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