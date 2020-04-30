Джо Харт собрался в "Лидс"
Голкипер "Бернли" Джо Харт надеется продолжить карьеру в "Лидсе".
Карьера Харта ушла в крутое пике с момента, когда от услуг Джо отказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
В этом сезоне Харт проигрывает конкуренцию на своей позиции Нику Поупу, и это не оставляет Джо шансов на продление своего истекающего контракта, по которому он получает 70 тысяч фунтов в неделю — огромные деньги для клуба с "Терф Мур".
В надежде реабилитировать свою карьеру Харт готов отправиться свободным агентом в "Лидс", который на момент остановки сезона лидировал в Чемпионшипе. Если "белые" оформят выход в Премьер-Лигу, Джо даже будет согласен на понижение зарплаты, утверждает Daily Star.
На "Элланд Роуд" 33-летний англичанин может заменить Кико Касилью, чье будущее в "Лидсе" оказалось под большим вопросом после полученной в прошлом месяце восьмиматчевой дисквалификации за расизм.
30.04.2020 21:00
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Последние комментарии:
а он в курсе, что бьелсе, как и пепу важно умение игры ногами?
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Правильно, хочет доказать что ещё нужен футболу.
Челси лучше бы его взяли. Всяко лучше Кепы и носатого Куртуа.
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по-прежнему хочет перезагрузить карьеру и поехать со сборной на ЧМ-2018
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