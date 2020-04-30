"Челси" попросил своих игроков вернуться в Лондон к воскресенью

Ожидая возобновления сезона, "Челси" попросил своих находящихся за рубежом игроков вернуться в Англию к воскресенью.

Этот сезон Премьер-Лиги был поставлен на паузу 13 марта. Из-за длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, некоторые игроки с разрешения своих клубов улетели на родину, чтобы быть ближе к семьям.



У "Челси" уехали к свои родным американец Кристиан Пулишич, а также Эмерсон Палмери и Виллиан, которые оба бразильского происхождения.



Однако сейчас команды Премьер-Лиги постепенно возвращаются к тренировкам на своих базах. Учитывая это, "Челси" попросил своих игроков прибыть в Лондон, утверждает BBC.



Ожидается, что уже завтра правительство Великобритании введет обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. Это обстоятельство тоже повлияло на решение "синих".