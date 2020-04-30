"Бавария" по-прежнему собирается купить Сане

Несмотря на разразившийся кризис, "Бавария" по-прежнему хочет приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Напомним, "Бавария" охотилась за Сане еще прошлым летом, однако тяжелая травма колена Лероя заставила чемпионов Бундеслиги поставить свой интерес на паузу.



Сейчас у Сане остается всего один год по контракту с "Сити", и "Бавария" готова заплатить 52-60 миллионов фунтов за своего соотечественника, утверждает Sky Sports.



"Мы хотим укрепить свой состав талантом топ-уровня из Европы, а также пригласить в Мюнхен звезду сборной. Это повысит мастерство нашей команды и поможет ей радовать зрителей сильным и привлекательным футболом", — сделал большой намек на трансфер Сане спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич Der Welt.