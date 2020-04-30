Хаманн считает, что "Ливерпулю" не нужен Вернер

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что "красным" не нужно покупать нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Доступного за 52 миллиона фунтов Вернера принято считать целью номер один для "Ливерпуля" на ближайшее трансферное окно. По слухам, Тимо отчаянно хочет поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом.



Однако Хаманн считает, что по своему стилю Вернер не подходит "красным". Дитмар сомневается, что в Ливерпуле Тимо будет столь же эффективен, как и в Лейпциге.



"Я не слишком уверен насчет него. Сегодня в газетах пишут, что он не хочет переходить в "Баварию". Он всегда говорил, как восхищается Юргеном Клоппом, и "Ливерпуль" — это клуб, куда он, наверное, хочет перейти".



"Однако нюанс в том, что "Ливерпуль" обладает, возможно, лучшей тройкой нападения в мировом футболе. Если ты хочешь играть на фланге за "Ливерпуль", то твоими конкурентами будут Мохамед Салах и Садио Мане — очень хитрые и техничные игроки, а Вернер не такой".



"Главное достоинство Вернера — его скорость. Почти во всех матчах — особенно на "Энфилде", где "Ливерпуль" так превосходит большинство команд — соперник отходит глубоко назад, и если ты лишишь Вернера скорости, его эффективность резко падает".



"Если вы посмотрите на его результативность в Лейпциге, то он забивает выдающиеся голы, но они в основном играют на контратаке. Это не та команда, которая много владеет мячом. Я не думаю, что у него есть эта хитрость, как у Мане и Салаха, чтобы играть на фланге".



"Если говорить о позиции Роберто Фирмино, то я думаю, игра "Ливерпуля" заточена под нападающего в стиле Тедди Шерингема — как раз таким и является Фирмино, выступая связующим звеном. Он не тот игрок, который обычно открывается за спинами четверки защитников. Ему нравится сближаться и подключать в игру Салаха и Мане, поэтому я не знаю, где бы играл Вернер".



"Я не считаю его фланговым игроком. Думаю, его лучшая позиция — в центре, но я не знаю, где бы он играл за "Ливерпуль". С другой стороны Мане и Салах могут уехать на Кубок Африки, если турнир не будет перенесен, и "Ливерпуль", наверное, держит это в уме".



"Уверен, есть игроки, которые могут быть больше полезны для "Ливерпуля" в следующем сезоне, нежели Вернер", — сообщил Хаманн Sky Sports.



Добавим, в качестве игроков, которых он рекомендует "Ливерпулю" купить, Хаманн назвал Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" и Кая Хаверца из "Байера".