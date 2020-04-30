Денилсон: "Расскажу своим внукам о Венгере"

Бывший полузащитник "Арсенала" Денилсон признался, что безмерно благодарен экс-главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру.

Прибывший в "Арсенал" в 2006 году Денилсон подавал большие надежды в первые сезоны, однако толком так и не заиграл в Премьер-Лиге. В 2013 бразилец покинул "Эмирейтс", предыдущие два года проведя в аренде.



В начале своей английской карьеры Денилсон столкнулся с депрессией и одиночеством, и Венгер стал тем, на кого он смог опереться.



"Мои внуки будут знать, что из себя представляет Арсен Венгер на самом деле. Я говорю это, потому что он очень мне помог в личном плане. Мы много работали над моей тактикой и моей техникой, и я очень прибавил. Особенно улучшилась моя игра в пас. Но также он повлиял на меня за пределами поля".



"Он знал, что я одинок в Лондоне. Я приехал в Англию со своим агентом, но жил сам по себе. Венгер постоянно приглашал меня в своей кабинет поговорить и спрашивал, как у меня дела. Он по-настоящему заботился обо мне как о человеке, и это произвело на меня большое впечатление".



"Обычно тренеру все равно, как себя чувствует игрок. Тренер думает: "К черту это, я хочу, чтобы он делал свою работу и точка". Однако Венгер проявил большую заботу и доброту ко мне".



"Поэтому для меня он не просто превосходный тренер. Он лучший с кем я работал — не только благодаря своему имени или количеству лет, что он провел в "Арсенале", а также благодаря своему отношению ко мне", — сообщил Денилсон The Athletic.



