Алли назвал злейшего врага "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что злейшим врагом его команды теперь является "Челси", а вовсе не "Арсенал".

В последние сезоны "Тоттенхэм" и "Челси" регулярно конкурировали друг с другом за верхние позиции в Премьер-Лиге и сталкивались друг с другом в кубковых соревнованиях.



Например, их знаменитый матч в мае 2016 даже получил название "Битва при "Стэмфорд Бридж". Ведя в счете 0:2, "шпоры" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом 2:2, который сделал чемпионом "Лестер".



Алли чувствует, что значимость противостояний с "Челси" возросла для "Тоттенхэма", тогда как дерби Северного Лондона против "Арсенала" уже не так принципиальны.



"Если вы спросите фанатов, они дадут вам другой ответ, но мы как игроки — учитывая происходившее в лиге и в сыгранных матчах — считаем, что наше противостояние с "Челси" важнее, чем с "Арсеналом", если судить по последним годам".



"Для фанатов это по-другому, потому что дерби Северного Лондона — событие огромной важности, но сами игроки считают своим злейшим врагом "Челси", — сообщил Алли Copa90.