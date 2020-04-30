Алли назвал злейшего врага "Тоттенхэма"

Матео Ковачич и Деле Алли Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что злейшим врагом его команды теперь является "Челси", а вовсе не "Арсенал".

В последние сезоны "Тоттенхэм" и "Челси" регулярно конкурировали друг с другом за верхние позиции в Премьер-Лиге и сталкивались друг с другом в кубковых соревнованиях.

Например, их знаменитый матч в мае 2016 даже получил название "Битва при "Стэмфорд Бридж". Ведя в счете 0:2, "шпоры" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом 2:2, который сделал чемпионом "Лестер".

Алли чувствует, что значимость противостояний с "Челси" возросла для "Тоттенхэма", тогда как дерби Северного Лондона против "Арсенала" уже не так принципиальны.

"Если вы спросите фанатов, они дадут вам другой ответ, но мы как игроки — учитывая происходившее в лиге и в сыгранных матчах — считаем, что наше противостояние с "Челси" важнее, чем с "Арсеналом", если судить по последним годам".

"Для фанатов это по-другому, потому что дерби Северного Лондона — событие огромной важности, но сами игроки считают своим злейшим врагом "Челси", — сообщил Алли Copa90.


Метки Алли, Тоттенхэм, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2020 15:00

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  1. chelsea88 30.04.2020 15:48 # chelsea88
    Да ясен xyй гейклуб Королям Сев.Лондона не конкуренты.
    Вон анусай00 чётко указал на конкурентов вулвича.

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  2. januzaj00 30.04.2020 15:46 # januzaj00
    ахах, щас у арса враги это кп, бернли

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  3. gerrard08 30.04.2020 15:45 # gerrard08
    Здесь нужен челси88, без него тяжело разобраться в данной ситуации.)

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  4. funkyfresh 30.04.2020 15:34 # funkyfresh
    все, абсолютно все, ссут на гг-шек

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