Алли назвал злейшего врага "Тоттенхэма"
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что злейшим врагом его команды теперь является "Челси", а вовсе не "Арсенал".
В последние сезоны "Тоттенхэм" и "Челси" регулярно конкурировали друг с другом за верхние позиции в Премьер-Лиге и сталкивались друг с другом в кубковых соревнованиях.
Например, их знаменитый матч в мае 2016 даже получил название "Битва при "Стэмфорд Бридж". Ведя в счете 0:2, "шпоры" были вынуждены довольствоваться ничейным результатом 2:2, который сделал чемпионом "Лестер".
Алли чувствует, что значимость противостояний с "Челси" возросла для "Тоттенхэма", тогда как дерби Северного Лондона против "Арсенала" уже не так принципиальны.
"Если вы спросите фанатов, они дадут вам другой ответ, но мы как игроки — учитывая происходившее в лиге и в сыгранных матчах — считаем, что наше противостояние с "Челси" важнее, чем с "Арсеналом", если судить по последним годам".
"Для фанатов это по-другому, потому что дерби Северного Лондона — событие огромной важности, но сами игроки считают своим злейшим врагом "Челси", — сообщил Алли Copa90.
30.04.2020 15:00
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Последние комментарии:
Да ясен xyй гейклуб Королям Сев.Лондона не конкуренты.
Вон анусай00 чётко указал на конкурентов вулвича.
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ахах, щас у арса враги это кп, бернли
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Здесь нужен челси88, без него тяжело разобраться в данной ситуации.)
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все, абсолютно все, ссут на гг-шек
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