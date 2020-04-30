Светская хроника за четверг

Лерой Сане провел переговоры с "Баварией". "Тоттенхэм" и "Эвертон" претендуют на Калиду Кулибали. У "Арсенала" нет денег на покупки. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане на протяжении получаса разговаривал с главным тренером "Баварии" Ханси Фликом по телефону. (Bild)



Полузащитник Филиппе Коутиньо может получить второй шанс в "Барселоне", потому что выгодно продать его сейчас невозможно. (Daily Mirror)



"Барселона" отказалась от покупки полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Express)



"Тоттенхэм" и "Эвертон" заинтересованы в защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (Daily Star)



"Арсеналу" придется выложить 25 миллионов фунтов, чтобы заполучить нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (Daily Express)



У "Арсенала" нет денег на покупки. "Канониры" лишь готовы арендовать игроков или обмениваться ими. (Daily Mail)



"Арсенал" не может позволить себе защитника "Барселоны" Самюэля Умтити — даже в аренду. (Daily Mirror)



"Арсенал" обратился к "Реалу" насчет левого защитника Серхио Регилона, который сейчас находится в "Севилье" на правах аренды. (ABC)



"Рома" свяжется с агентом Мино Райолой насчет выкупа полузащитника Генриха Мхитарян у "Арсенала" в ближайшие дни. (Daily Express)



Также "Рома" может подписать свободным агентом вингера "Челси" Педро. (Corriere dello Sport)



Центральный защитник "Сент-Этьена" Весле Фофана находится на радаре у "Лестера". (Le 10 Sport)



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Убыток "Арсенала" в следующем сезоне может составить 144 млн. фунтов, если все матчи пройдут без зрителей. (Goal)



Тренер Алан Пардью намерен подыскать работу в Англии после расставания с "АДО Ден Хааг". (The Telegraph)



Найджел Пирсон, чей краткосрочный контракт с "Уотфордом" истекает в мае, останется главным тренером "шершней" до конца сезона, как минимум. (Sky Sports)



Перед возобновлением сезона команды Премьер-Лиги хотят сыграть несколько товарищеских матчей без зрителей. (Daily Mail)



Игрокам "Юнайтед" было сказано готовиться к возобновлению тренировок с 18 мая. (Daily Mail)



Медики Премьер-Лиги уверены, что возобновление сезона не сорвется, если у кого-либо из игроков или сотрудников клубов будет выявлен коронавирус. (Daily Mail)



Невеста убитого властями Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги призвала Премьер-Лигу заблокировать сделку по покупке саудитами "Ньюкасла". (The Guardian)



Голкипер "Астон Виллы" Хосе Рейна может завершить игровую карьеру в конце сезона. (Daily Mirror)