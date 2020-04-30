Жоржиньо думал об уходе из "Челси" после прошлого сезона

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что задумывался об уходе из клуба после всего одного сезона.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" из "Наполи" вместе с тренером Маурицио Сарри летом 2018, Жоржиньо неудачно провел свой дебютный английский сезон.

Ради своего любимчика Сарри убрал Нголо Канте из опорной зоны, но Жоржиньо насколько неудачно оборонялся, настолько же неудачно и атаковал.

В прошлом сезоне Жоржиньо нередко становился козлом отпущения, однако в этой кампании игрок сборной Италии совершенно изменил отношение к себе, преодолев трудности.

"В прошлом году фанаты часто делали меня своей мишенью, потому что я пришел вместе с тренером. Я слышал кое-какие вещи, которые, на мой взгляд, были несправедливыми".

"Но я никогда не оспаривал точку зрения фанатов и других людей, которые критиковали меня. Вообще-то, наоборот — это придавало мне сил, потому что я знал, что они ошибаются".

"Глубоко внутри я чувствовал: "Я собираюсь доказать, что они ошибаются, и буду молча работать, как я это всегда делаю, потому что мне никогда не было легко".

"Я проходил через подобное в каждом клубе, за который когда-либо играл. В такого рода грустные моменты у тебя могут появиться сомнения. Может быть, мне просто уйти отсюда? Может быть, здесь больше нет места для меня?"

"Однако я откликнулся на этот вызов и не стал отступать. Такие вещи придают тебе силы, чтобы работать еще упорнее и доказать каждому, что тебе это по силам", — сообщил Жоржиньо FourFourTwo.


Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2020 13:00

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