Жоржиньо думал об уходе из "Челси" после прошлого сезона

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что задумывался об уходе из клуба после всего одного сезона.

Прибыв на "Стэмфорд Бридж" из "Наполи" вместе с тренером Маурицио Сарри летом 2018, Жоржиньо неудачно провел свой дебютный английский сезон.



Ради своего любимчика Сарри убрал Нголо Канте из опорной зоны, но Жоржиньо насколько неудачно оборонялся, настолько же неудачно и атаковал.



В прошлом сезоне Жоржиньо нередко становился козлом отпущения, однако в этой кампании игрок сборной Италии совершенно изменил отношение к себе, преодолев трудности.



"В прошлом году фанаты часто делали меня своей мишенью, потому что я пришел вместе с тренером. Я слышал кое-какие вещи, которые, на мой взгляд, были несправедливыми".



"Но я никогда не оспаривал точку зрения фанатов и других людей, которые критиковали меня. Вообще-то, наоборот — это придавало мне сил, потому что я знал, что они ошибаются".



"Глубоко внутри я чувствовал: "Я собираюсь доказать, что они ошибаются, и буду молча работать, как я это всегда делаю, потому что мне никогда не было легко".



"Я проходил через подобное в каждом клубе, за который когда-либо играл. В такого рода грустные моменты у тебя могут появиться сомнения. Может быть, мне просто уйти отсюда? Может быть, здесь больше нет места для меня?"



"Однако я откликнулся на этот вызов и не стал отступать. Такие вещи придают тебе силы, чтобы работать еще упорнее и доказать каждому, что тебе это по силам", — сообщил Жоржиньо FourFourTwo.