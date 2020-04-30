Эмери открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что открыт к возвращению в Премьер-Лигу, хотя это направление и не является его приоритетным.

Напомним, Эмери был уволен из "Арсенала" в ноябре, после полутора лет работы в лондонском клубе. Унаи все еще ищет новое пристанище, хотя уже успел побывать на собеседовании в "Эвертоне", прежде чем "ириски" назначили Карло Анчелотти.



"Я открыт к тому, чтобы снова тренировать. В Испании, Англии, Италии, Франции, где угодно... Но если вы спросите меня, где я окажусь, то я ожидаю быть ближе к испанской лиге".



"Если у меня будет хорошая возможность вернуться в Испанию после четырех лет, то я готов, я хочу этого".



"Моя цель — обрести работу к следующему сезону, но если я не найду того, что тронет мое сердце, я подожду".



"Эвертон" был заинтересован во мне, и я размышлял над этим вариантом. Я не говорил им "нет", и у нас даже состоялось трехчасовое собеседование", — цитирует Эмери Daily Mirror.