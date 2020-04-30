Вудворд обещает, что МЮ сохранит возможность покупать лучших игроков

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд пообещал, что его клуб сохранит высокую конкурентоспособность на трансферном рынке в новой экономической реальности.

Разразившийся из-за пандемии коронавируса кризис стал большим ударом по финансам футбольных клубов, и в этом отношении "Юнайтед" — не исключение.



Однако "красные дьяволы" крепко стоят на ногах и по-прежнему смогут приглашать к себе лучших игроков.



"Кажется неуместным спекулировать о трансферах на сотни миллионов фунтов в текущих обстоятельствах. Между подобными историями и экономическими реалиями, с которыми столкнулись клубы в целом, не наблюдается связи".



"Ясно лишь то, что нам повезло оказаться в сильном финансовом положении, если сравнивать со многими клубами, но у нас нет иммунитета к финансовым последствиям того, что делает этот вирус".



"Я бы сказал, что, как только мы увидим путь выхода из кризиса и возвращения к более-менее нормальной жизни, тогда мы, конечно, будем высоко конкурентоспособными на трансферном рынке", — цитирует Вудворда Sky Sports.