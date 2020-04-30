Премьер-Лига определила правила для возвращения к тренировкам

Премьер-Лига составила семистраничный документ со сводом правил, соблюдая которые, команды смогут возобновить тренировочный процесс на своих базах в условиях пандемии коронавируса.

Отдельные команды Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Тоттенхэм", уже разрешили своим игрокам заниматься на базах. Однако пока речь идет об индивидуальных тренировках.



Как сообщает Daily Mirror, в ближайшую пятницу 20 клубов Премьер-Лиги обсудят возобновление групповых занятий. План подразумевает возвращение по фазам — от тренировок небольшими группами до обычных тренировок.



Ниже издание приводит некоторые из правил, которые утвердил спортивный директор Премьер-Лиги Ричард Гарлик.



- Все футбольное оборудование, включая конусы, угловые флажки, GPS-датчики и стойки ворот, будет регулярно подвергаться дезинфекции.

- Всех игроков обяжут постоянно носить снуды или маски.

- Машины на парковках тренировочных баз должны располагаться на расстоянии трех мест друг от друга.

- Никакого массажа без разрешения клубного доктора.

- Все жидкости будут оставаться в специальных pick-up зонах.

- Посещать здание базы можно будет только ради туалета.

- Поначалу вместе смогут тренироваться только по пять игроков.

- У всех игроков будут временные слоты для тренировок и по 15 минут на подготовку.

- Занятие в небольшой группе будет длиться 75 минут.

- Игрокам и персоналу запретят плевать на газон.