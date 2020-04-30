Премьер-Лига определила правила для возвращения к тренировкам
Премьер-Лига составила семистраничный документ со сводом правил, соблюдая которые, команды смогут возобновить тренировочный процесс на своих базах в условиях пандемии коронавируса.
Отдельные команды Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Тоттенхэм", уже разрешили своим игрокам заниматься на базах. Однако пока речь идет об индивидуальных тренировках.
Как сообщает Daily Mirror, в ближайшую пятницу 20 клубов Премьер-Лиги обсудят возобновление групповых занятий. План подразумевает возвращение по фазам — от тренировок небольшими группами до обычных тренировок.
Ниже издание приводит некоторые из правил, которые утвердил спортивный директор Премьер-Лиги Ричард Гарлик.
- Все футбольное оборудование, включая конусы, угловые флажки, GPS-датчики и стойки ворот, будет регулярно подвергаться дезинфекции.
- Всех игроков обяжут постоянно носить снуды или маски.
- Машины на парковках тренировочных баз должны располагаться на расстоянии трех мест друг от друга.
- Никакого массажа без разрешения клубного доктора.
- Все жидкости будут оставаться в специальных pick-up зонах.
- Посещать здание базы можно будет только ради туалета.
- Поначалу вместе смогут тренироваться только по пять игроков.
- У всех игроков будут временные слоты для тренировок и по 15 минут на подготовку.
- Занятие в небольшой группе будет длиться 75 минут.
- Игрокам и персоналу запретят плевать на газон.
30.04.2020 10:00
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