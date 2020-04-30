Юнайтед" предложил Санчо 7-й номер
"Манчестер Юнайтед" предложил вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо забрать легендарный 7-й номер.
Несмотря на разразившийся кризис, вызванный пандемией коронавируса, Daily Mirror утверждает, что "Юнайтед" по-прежнему намерен приобрести Санчо в ближайшее трансферное окно.
По информации издания, в данный момент "красные дьяволы" пытаются отговорить оцениваемого в 100 миллионов фунтов Джейдона от нового контракта с "Боруссией".
Клуб с "Олд Траффорд" уже предложил Санчо роскошный контракт, а вдобавок к этому готов отдать "семерку", под которой ранее за "Юнайтед" выступали легендарные Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Брайан Робсон и Джордж Бест.
30.04.2020 09:00
Просмотров: 610
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
7-ка нынче обесценилась
(ответить)
наследник ди машы, мемфиса и псанчеса
(ответить)
Еще легенда МЮ Депай выступал под 7 номером
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий