Юнайтед" предложил Санчо 7-й номер

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" предложил вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо забрать легендарный 7-й номер.

Несмотря на разразившийся кризис, вызванный пандемией коронавируса, Daily Mirror утверждает, что "Юнайтед" по-прежнему намерен приобрести Санчо в ближайшее трансферное окно.

По информации издания, в данный момент "красные дьяволы" пытаются отговорить оцениваемого в 100 миллионов фунтов Джейдона от нового контракта с "Боруссией".

Клуб с "Олд Траффорд" уже предложил Санчо роскошный контракт, а вдобавок к этому готов отдать "семерку", под которой ранее за "Юнайтед" выступали легендарные Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Брайан Робсон и Джордж Бест.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2020 09:00

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  1. carrick-16 30.04.2020 09:40 # carrick-16
    7-ка нынче обесценилась

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  2. januzaj00 30.04.2020 09:07 # januzaj00
    наследник ди машы, мемфиса и псанчеса

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  3. drogba11cool 30.04.2020 09:05 # drogba11cool
    Еще легенда МЮ Депай выступал под 7 номером

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