Юнайтед" предложил Санчо 7-й номер

"Манчестер Юнайтед" предложил вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо забрать легендарный 7-й номер.

Несмотря на разразившийся кризис, вызванный пандемией коронавируса, Daily Mirror утверждает, что "Юнайтед" по-прежнему намерен приобрести Санчо в ближайшее трансферное окно.



По информации издания, в данный момент "красные дьяволы" пытаются отговорить оцениваемого в 100 миллионов фунтов Джейдона от нового контракта с "Боруссией".



Клуб с "Олд Траффорд" уже предложил Санчо роскошный контракт, а вдобавок к этому готов отдать "семерку", под которой ранее за "Юнайтед" выступали легендарные Криштиану Роналду, Эрик Кантона, Брайан Робсон и Джордж Бест.