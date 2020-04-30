Почеттино готов к новой работе, но планирует вернуться в "Тоттенхэм"

Тренер Маурисио Почеттино подтвердил свою готовность приступить к новой работе, а также заявил о намерении вернуться в "Тоттенхэм".

Согласно слухам, потенциальные владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии рассматривают Почеттино своей целью номер один и готовы сделать Маурисио третьим самым высокооплачиваемым тренером мира с зарплатой в 19 миллионов фунтов в год.



По словам аргентинского специалиста, он полон желания откликнуться на новый вызов, однако в "Тоттенхэме", который уволил его в ноябре, у него осталось незаконченное дело.



"Это было удивительное приключение, которое закончилось так, как никто того не хотел".



"Но глубоко в своем сердце я уверен, что наши пути снова пересекутся. Со дня своего ухода из клуба я мечтаю однажды вернуться и постараться закончить ту работу, которую мы не закончили. Мы были так близки к победе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Конечно, я хочу двигаться дальше и предельно мотивирован для своего следующего проекта".



"Но глубоко внутри я хочу вернуться, потому что у "Тоттенхэма" удивительные фанаты. Может быть, это случится через пять лет. Может быть, через 10, но я хочу снова поработать с "Тоттенхэмом", прежде чем умру".



"Я хочу почувствовать, каково это выиграть трофей с "Тоттенхэмом", потому что у клуба удивительные фанаты, они невероятно любили нас и заслуживают, чтобы их отблагодарили", — сообщил Почеттино BT Sport.