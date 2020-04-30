Почеттино готов к новой работе, но планирует вернуться в "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино Тренер Маурисио Почеттино подтвердил свою готовность приступить к новой работе, а также заявил о намерении вернуться в "Тоттенхэм".

Согласно слухам, потенциальные владельцы "Ньюкасла" из Саудовской Аравии рассматривают Почеттино своей целью номер один и готовы сделать Маурисио третьим самым высокооплачиваемым тренером мира с зарплатой в 19 миллионов фунтов в год.

По словам аргентинского специалиста, он полон желания откликнуться на новый вызов, однако в "Тоттенхэме", который уволил его в ноябре, у него осталось незаконченное дело.

"Это было удивительное приключение, которое закончилось так, как никто того не хотел".

"Но глубоко в своем сердце я уверен, что наши пути снова пересекутся. Со дня своего ухода из клуба я мечтаю однажды вернуться и постараться закончить ту работу, которую мы не закончили. Мы были так близки к победе в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".

"Конечно, я хочу двигаться дальше и предельно мотивирован для своего следующего проекта".

"Но глубоко внутри я хочу вернуться, потому что у "Тоттенхэма" удивительные фанаты. Может быть, это случится через пять лет. Может быть, через 10, но я хочу снова поработать с "Тоттенхэмом", прежде чем умру".

"Я хочу почувствовать, каково это выиграть трофей с "Тоттенхэмом", потому что у клуба удивительные фанаты, они невероятно любили нас и заслуживают, чтобы их отблагодарили", — сообщил Почеттино BT Sport.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2020 07:00

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