Преемник для Агуэро. Кто им будет?

Предлагаем вашему вниманию материал о возможных преемниках нападающего Серхио Агуэро для "Манчестер Сити".

Как-то в прошлом Агуэро выразил желание остаться в "Сити" до тех пор, пока клуб не выиграет Лигу Чемпионов.



"Горожане" к этому не приблизились, а в этом году получили запрет на участие в турнире на следующие два сезона. Агуэро уже 31, его контракт с клубом заканчивается в июне 2021, и нынешняя кампания может стать его последней возможностью взять заветный трофей в Манчестере. На данный момент абсолютно непонятно, будет ли доигран сезон, когда и в каком формате это может случиться, а также неясны шансы самого "Сити" на победу.



Будущее Агуэро с "Сити" оценивать по давним пожеланиям Куна уже не стоит. Перед футболом будут стоять более глобальные вопросы, но значимость возраста игрока вряд ли станет меньшей. В 32 года и без, вероятно, участия в Лиге Чемпионов, Агуэро может посчитать, что ему самое время покинуть клуб. Его статус легенды "Сити" давно закреплен, да и сам клуб должен двигаться дальше и определяться с будущей заменой аргентинцу. Пока Кун все так же хорош, но держаться за него еще несколько лет будет рискованно.



Пеп Гвардиола говорит о том, что Агуэро находится в том статусе, когда он сам может решать свое будущее. Даже если так, главный тренер "Сити" все равно будет настаивать на подписании еще одного форварда. Если Агуэро останется в Манчестере, в ближайшие годы его показатели могут пойти на спад хотя бы в силу возраста.



Кун забил 180 голов в Премьер-Лиге. Догнать Алана Ширера ему не удастся, но Агуэро имеет еще достаточно времени, чтобы обойти Уэйна Руни и стать вторым в историческом рейтинге. В последние 10 лет поспорить с ним в эффективности среди форвардов мог разве что Харри Кейн. Агуэро бесперебойно поставляет для "горожан" голы, и во многом благодаря ему результативность "Сити" в течение последних лет всегда была стабильно высокой.



В 2011 Агуэро так решительно начал карьеру в "Сити", что уже через несколько месяцев Роберто Манчини был готов выгнать из команды надоевшего ему Карлоса Тевеса. Как бы ни раздражал наставника Тевес до этого, он не мог позволить себе такой роскоши — аргентинец на своих плечах тащил "Сити" в течение пары лет. Но с покупкой Агуэро проблема решилась. У "горожан" появился новый бомбардир, который не может остановиться до сих пор.



Найти замену Агуэро — самая важная кадровая задача для "Сити" последних лет. Форвардов топ-уровня не так много в принципе, не говоря уже о специфике игры "Сити", которой они должны соответствовать. Серхио установил такие стандарты результативности на протяжении многих лет, что соответствовать им — задача для единиц.



Попробуем разобраться с возможными вариантами преемника для Агуэро.



Габриэль Жезус



Вариант с бразильцем очевиден — он уже в команде. Жезус выступает за "Сити" четыре года. Учитывая то, что он приехал в Манчестер в возрасте 19 лет, его результативность впечатляет. Гвардиола периодически занимается ротацией своих форвардов, и Габриэля можно считать важной частью команды.



При этом, по-прежнему есть ощущение, что тренерский штаб хочет от Жезуса большего. Слухи несколько раз связывали его с другими клубами. Бразилец способен забивать эффектные мячи, но он не так эффективен, как Агуэро, при реализации простых моментов. Вполне возможно, Жезус таки станет полноценной заменой Куна на многие годы вперед. Но сейчас в нем не уверены настолько, чтобы сделать ставку только на Габриэля. Не отказываясь от бразильца, клуб наверняка захочет подписать кого-то еще — как минимум, для конкуренции.



Харри Кейн



Совсем недавно мы писали о возможных вариантах с будущим Кейна. Если Агуэро уходит, то такому богатому клубу, как "Сити", логично подписать второго лучшего нападающего чемпионата. Кейн очень результативен, и ему по силам выдавать те же цифры, что и Агуэро.



Есть некоторые факторы, которые говорят против этого. Кейн стал пропускать большие отрезки из-за травм, хотя и сам Кун мог бы забивать больше, если бы не его периодические попадания в лазарет. Высока вероятность того, что Харри не захочет переходить в другой английский футбол из-за лояльности к "Тоттенхэму". Против него также возраст. Он и близко не ветеран, но все же "горожане" привыкли делать ставку на более молодых исполнителей, которые окончательно формируются в их составе. Кейн — полноценная звезда Премьер-Лиги.



Он также отличается от Агуэро стилистически. Англичанин не так техничен, но габаратинее и со своими преимуществами. Вопреки некоторым убеждениям, Кейн не является чистым "финишером", и он наверняка может адаптироваться к командной игре "Сити". Но все же его переезд в Манчестер маловероятен.



Рауль Хименес



Мексиканец — еще один нападающий, который стилистически отличается от Агуэро. В этом сезоне Хименес побил внутренний рекорд "Вулверхэмптона" по количеству голов в Премьер-Лиге. Его показатели не выдающиеся, но солидные. Можно также сделать скидку на то, что Хименес играет за контратакующую команду со средней результативностью. Ему, вероятно, по силам забивать еще больше в команде уровня "Сити".



И все же клуб такого уровня вряд ли сделает ставку на Хименеса. Рауль обладает хорошими техническими навыками, он неплохой "финишер", но он не Агуэро. И ему 28 лет. Хименес заявил о себе в последнюю пару сезонов, но возраст против него — равно как и результативность на протяжении карьеры в целом. Его можно представить в "Сити", но вряд ли стабильным игроком основы. Равно как и тем, на кого "горожане" сделают ставку как на замену Агуэро.



Тимо Вернер



Нападающий "РБ Лейпциг" проводит отличный сезон. Его команда пытается навязать борьбу "Баварии" за титул, а конкретно Вернер соперничает с Робертом Левандовски за "Золотую бутсу" Бундеслиги. И это само по себе достижение. Поляк устанавливает очень высокие стандарты, но Тимо отстает от него всего на четыре гола. 21 мяч в 25 поединках — цифры очень серьезные.



Футболист сборной Германии даже чаще играет не в центре, а на левом фланге атаки. Это отличает его от Агуэро, но делает подходящей фигурой для "Сити" в целом. Вернер может забивать с любой позиции в атаке, чем в какой-то степени напоминает Рахима Стерлинга. Он играет в команде, которая привыкла высоко прессинговать соперников, и он сам активно задействован в командной игре. Более того, ему 24 — возраст для переход в "Сити" почти идеальный.



Против такого трансфера говорит интерес к Тимо со стороны "Ливерпуля". У него, скорее всего, есть встречное желание работать с немецким тренером, и сейчас именно мерсисайдцы выглядят фаворитами в будущей борьбе за Вернера.



Лаутаро Мартинес



Мартинес пока еще не большая звезда, но именно это формат "Сити". В этом году нападающему "Интера" исполнится 23 — тот возраст, в котором на "Этихад" перебрался Агуэро.



Он тоже аргентинец, у него похожие с Куном габариты и игровые качества. Его карьера в чемпионате Аргентине была успешной, в Милане он постепенно подтверждает свои качества, как это делал в "Атлетико" Агуэро. Мартинес — игрок, который в условное "завтра" должен стать одним из лучших в Европе. За него будет идти борьба, но "Сити" кажется идеальным местом для аргентинца.



По слухам, "горожане" уже проявляют интерес к Лаутаро, который очень подходит как их модели на поле, так и стратегии в приобретении футболистов. Дополнительным фактором может стать сам Агуэро. Через год Кун будет оставаться серьезной силой. Возможно, ему будет интересен другой большой клуб, с которым можно поиграть в Лиге Чемпионов. Переход Агуэро в "Интер" поможет оформить подписание Мартинеса в "Сити".



Конечно, прогнозировать события на трансферном рынке в ближайшее время сложно. Но, как бы ни развивалась ситуация, "Сити" будет искать замену Серхио Агуэро. Среди наиболее распространенных вариантов, Лаутаро Мартинес — возможно, наиболее вероятный.



