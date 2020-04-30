Мхитарян хочет остаться в "Роме"

Полузащитник Генрих Мхитарян не хочет возвращаться в "Арсенал", надеясь продлить свое пребывание в "Роме".

Напомним, римский клуб арендовал Мхитаряна у "канониров" на этот сезон. Генрих немало времени провел в лазарете, но в то же время сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.



31-летний армянин, чей контракт с "Арсеналом" истекает в следующем году, сделал достаточно, чтобы "Рома" захотела оставить его у себя. Сам игрок хочет того же, однако эта из-за пандемии коронавируса переговоры двух клубов откладываются.



"Я уже говорил это и скажу снова: я хочу, чтобы Мхитарян остался. Генрих тоже хочет остаться".



"Однако нужно сказать, что прямо сейчас все поставлено на паузу. Нам по-прежнему нужно поговорить с "Арсеналом".



"Я хочу продолжать работать с ним. Он отличный игрок и отличный человек", — цитирует главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеку Evening Standard.