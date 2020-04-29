Дрис Мертенс хочет жить в Лондоне
Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс открыт к переходу в "Челси", поскольку хочет жить в Лондоне.
Как известно, в конце этого сезона у Мертенса истекает контракт с "Наполи". Это обстоятельство привлекло внимание многих клубов, особенно в свете дефицита свободным денег на трансферном рынке.
Чувствуя высокий спрос на свои услуги, Дрис занял выжидательную позицию и продолжает держать свою дверь открытой. Игрок не будет спешить с решением насчет своего будущего.
Вместе с тем Меренсу видится привлекательной возможность выступать за "Челси" и жить в таком шумном мегаполисе, как Лондон, после семи проведенных в Италии лет, утверждает Daily Mail.
Кроме того, Дрис отлично осведомлен, что "синие" интересовались им еще в январе, но тогда сделка оказалась невозможна из-за того, что два клуба не нашли общий язык.
Добавим, что в 29 матчах этого сезона с учетом всех соревнований Мертенс, которому на следующей неделе исполнится 33, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
29.04.2020 23:00
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