"Юнайтед" — один из трех клубов, претендующих на Ван де Бека
"Манчестер Юнайтед" является одним из трех клубов, которые имеют реальные шансы приобрести полузащитника "Аякса" Донни Ван Де Бека.
На протяжении нескольких предыдущих месяцев Ван де Бека связывали с переходом в "Реал", однако Донни уже говорил, что пока не принял решение насчет своего будущего и не имеет никаких договоренностей.
Вердикт аннулировать сезон Эредивизии не оставляет "Аяксу" иных вариантов, кроме как продать ряд своих ведущих игроков, включая Ван де Бека, и Mundo Deportivo утверждает, что Донни достанется одному из трех клубов.
Помимо "Юнайтед", на 23-летнего игрока сборной Голландии также претендуют "Реал" и "Ювентус".
Испанское издание оценивает шансы "красных дьяволов" заполучить Ван де Бека выше, чем у "Ювентуса", но ниже, чем у "Реала".
29.04.2020 22:00
Просмотров: 348
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Юве получит Погбу, Реалу кукишь, а ВДБ идеально впишется в игру МЮ. И стоит он не так много.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий