Бернарду Силва "очарован" Ла Лигой

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что хотел бы поиграть в испанской Ла Лиге.

Силва выступает за "горожан" после своего перехода из "Монако" в 2017 году и делает это крайне успешно, выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги.



Относительно недавно 25-летний португалец рассуждал о том, что хотел бы вернуться в родную "Бенфику" до конца своей карьеры. Однако это не единственная мечта для Бернарду.



"Я бы хотел однажды поиграть в Испании, я очарован их лигой. Когда я был ребенком, я следил за Премьер-Лигой и Ла Лигой как за двумя лучшими в мире. Я бы не смог сказать "нет", если мне предоставится такая возможность", — сообщил Силва TVI 24.