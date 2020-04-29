Невилл рассказал, почему ненавидел делить комнату с Бекхэмом

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил, почему он ненавидел делить комнату с Дэвидом Бекхэмом.

В бытность игроками оба представителя "Класса 92" на протяжении полугода жили вместе в отелях и на тренировочных базах, где останавливался "Юнайтед", и у Невилла было две больших претензии к товарищу.



"Я был соседом Дэвида Бекхэма по комнате на протяжении шести месяцев, после чего соседство игроков прекратилось насовсем — каждый стал получать собственный номер".



"Думаю, они поняли, что игроки не совместимы друг с другом и в разное время ложатся спать".



"У меня было две больших проблемы с Бексом. Ну, или у него со мной!"



"Я привык ложиться спать в 9 вечера и просыпаться в 5 утра, а он бодрствовал до 11 вечера и просыпался в 8 утра. Из-за него я не спал с 9 до 11, но по-прежнему просыпался в 5 утра, так что у нас совершенно не получалось быть соседями".



"Он был абсолютным чистюлей. Он заходит в комнату, зажигает свечи, расставляет фотографии — все должно быть идеально. В этом он не менялся с 18 лет".



"Я же просто швырял свои вещи, так что с этим у нас тоже ничего не ладилось".



"Я постоянно разговаривал, постоянно спорил, а он был противоположностью. Он предпочитал слушать музыку, наслаждаться тишиной и расслабляться. Мы были на разных волнах", — цитирует Невилла Daily Mail.