Невилл рассказал, почему ненавидел делить комнату с Бекхэмом

Гари Невилл и Дэвид Бекхэм Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил, почему он ненавидел делить комнату с Дэвидом Бекхэмом.

В бытность игроками оба представителя "Класса 92" на протяжении полугода жили вместе в отелях и на тренировочных базах, где останавливался "Юнайтед", и у Невилла было две больших претензии к товарищу.

"Я был соседом Дэвида Бекхэма по комнате на протяжении шести месяцев, после чего соседство игроков прекратилось насовсем — каждый стал получать собственный номер".

"Думаю, они поняли, что игроки не совместимы друг с другом и в разное время ложатся спать".

"У меня было две больших проблемы с Бексом. Ну, или у него со мной!"

"Я привык ложиться спать в 9 вечера и просыпаться в 5 утра, а он бодрствовал до 11 вечера и просыпался в 8 утра. Из-за него я не спал с 9 до 11, но по-прежнему просыпался в 5 утра, так что у нас совершенно не получалось быть соседями".

"Он был абсолютным чистюлей. Он заходит в комнату, зажигает свечи, расставляет фотографии — все должно быть идеально. В этом он не менялся с 18 лет".

"Я же просто швырял свои вещи, так что с этим у нас тоже ничего не ладилось".

"Я постоянно разговаривал, постоянно спорил, а он был противоположностью. Он предпочитал слушать музыку, наслаждаться тишиной и расслабляться. Мы были на разных волнах", — цитирует Невилла Daily Mail.


Метки Бекхэм, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. sanogo 29.04.2020 20:25 # sanogo
    Бекхэму было похуй просто на тебя

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  2. quavo 29.04.2020 20:08 # quavo
    невил и игроком был средним еще и как человек хуйню снес

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