"Тоттенхэм" назван самым дорогим клубом Премьер-Лиги

"Тоттенхэм" назван самым дорогим клубом в Премьер-Лиге, будучи оцененным почти в 2.6 миллиарда фунтов.

В своем исследовании школа менеджмента Ливерпульского университета отметила резкое подорожание "шпор" относительно 2018 года — с 1.837 до 2.567 млрд. фунтов, — и это связано с успехами лондонского клуба в прошлом сезоне.



В прошлом сезоне, напомним, "Тоттенхэм" достиг финала Лиги Чемпионов и в очередной раз финишировал в топ-4 Премьер-Лиги. При этом "шпоры" не отягощены зарплатами — их зарплатная ведомость на 100-150 млн. фунтов меньше, чем у конкурентов по "большой шестерке".



"Тоттенхэм" тратит на зарплаты всего 39% от того, что зарабатывает. У "Лестера", к примеру, этот показатель составляет 84%. В том числе и поэтому "шпоры" остаются прибыльным клубом.



