"Юнайтед" получил разрешение на стоячую трибуну

"Манчестер Юнайтед" получил разрешение оборудовать на своем стадионе "Олд Траффорд" стоячую трибуну вместимостью 1,500 зрителей.

Вмещающий 75 тысяч зрителей "Олд Траффорд" является крупнейшим клубным стадионом в английском футболе и обычно не имеет проблем с заполняемостью.



Однако "Юнайтед" не останавливает работу по улучшению своей арены и привлечению на трибуны все новых слоев общества. В этом плане стоячие места возле перил станут настоящим прорывом, поскольку болельщики доступ к билетам в самой низкой категории.



Как сообщает BBC, совет округа Траффорд изучил прошение "Юнайтед" и разрешил клубу оборудовать стоячую трибуну в северо-восточном углу "Олд Траффорд".



Стоячие места появятся на стадионе "красных дьяволов" к старту сезона 2020/21, когда бы тот ни стартовал.