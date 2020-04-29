"Юнайтед" получил разрешение на стоячую трибуну

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" получил разрешение оборудовать на своем стадионе "Олд Траффорд" стоячую трибуну вместимостью 1,500 зрителей.

Вмещающий 75 тысяч зрителей "Олд Траффорд" является крупнейшим клубным стадионом в английском футболе и обычно не имеет проблем с заполняемостью.

Однако "Юнайтед" не останавливает работу по улучшению своей арены и привлечению на трибуны все новых слоев общества. В этом плане стоячие места возле перил станут настоящим прорывом, поскольку болельщики доступ к билетам в самой низкой категории.

Как сообщает BBC, совет округа Траффорд изучил прошение "Юнайтед" и разрешил клубу оборудовать стоячую трибуну в северо-восточном углу "Олд Траффорд".

Стоячие места появятся на стадионе "красных дьяволов" к старту сезона 2020/21, когда бы тот ни стартовал.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2020 18:00

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