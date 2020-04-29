"Тоттенхэм" может продать шесть игроков
"Тоттенхэм" может попрощаться сразу с шестью игроками по окончании этого сезона.
Из-за сложной экономической ситуации и вероятного непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо на ближайшее окно будет крайне ограничен.
Чтобы реализовать свои идеи и провести перестройку команды, Моуриньо будет вынужден продавать. И у Жозе уже готов список игроков, которых он готов отпустить.
The Times называет весьма вероятной продажу полузащитника Танги Ндомбеле, который лишь прошлым летом прибыл в Северный Лондон из "Лиона" за рекордные для "Тоттенхэма" 55 миллионов фунтов.
Интерес к Танги, у которого совершенно не сложились отношения с Моуриньо, уже проявили "Барселона" и "Ювентус", а вот ПСЖ не претендует на своего соотечественника.
Также "Тоттенхэм" готов выслушать предложения по Данни Роузу, Хуану Фойту и Эрику Дайеру. Могут быть проданы и Давинсон Санчес с Эриком Ламелой.
Наконец, "шпоры", вероятно, попрощаются с защитником Яном Вертонгеном, чей контракт истекает в конце сезона. Бельгиец уже намекнул, что хотел бы попробовать себя в Италии и Испании, но также его сватают в "Ньюкасл".
29.04.2020 17:00
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Сильно сомневаюсь, что всех этих игроков продадут. Роуза и Фойта конечно нахуй, если кому-то нужны, по остальным есть вопросы. И главный из них: кем Маур после такой летней распродажи будет защищаться?
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вау, Ндомбеле может быть топовой разменной монетой по переходу Коута/Дембеле (если перечисленные, конечно, нужны Леви).
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