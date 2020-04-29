"Тоттенхэм" может продать шесть игроков

"Тоттенхэм" может попрощаться сразу с шестью игроками по окончании этого сезона.

Из-за сложной экономической ситуации и вероятного непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо на ближайшее окно будет крайне ограничен.



Чтобы реализовать свои идеи и провести перестройку команды, Моуриньо будет вынужден продавать. И у Жозе уже готов список игроков, которых он готов отпустить.



The Times называет весьма вероятной продажу полузащитника Танги Ндомбеле, который лишь прошлым летом прибыл в Северный Лондон из "Лиона" за рекордные для "Тоттенхэма" 55 миллионов фунтов.



Интерес к Танги, у которого совершенно не сложились отношения с Моуриньо, уже проявили "Барселона" и "Ювентус", а вот ПСЖ не претендует на своего соотечественника.



Также "Тоттенхэм" готов выслушать предложения по Данни Роузу, Хуану Фойту и Эрику Дайеру. Могут быть проданы и Давинсон Санчес с Эриком Ламелой.



Наконец, "шпоры", вероятно, попрощаются с защитником Яном Вертонгеном, чей контракт истекает в конце сезона. Бельгиец уже намекнул, что хотел бы попробовать себя в Италии и Испании, но также его сватают в "Ньюкасл".