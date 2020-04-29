Фергюсон утешил Хазенхюттля после порки от "Лестера"
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль рассказал, что его поддержал сам сэр Алекс Фергюсон после домашнего поражения 0:9 от "Лестера" в октябре.
То осеннее унижение на "Сент-Мэри" продлило серию "святых" без побед до восьми матчей. Команда Хазенхюттля опустилась в зону вылета Премьер-Лиги, а над самим Ральфом сгустились тучи.
То было очень тяжело время для Хазенхюттля, однако австрийский тренер получил поддержку как внутри клуба, так и за его пределами, что помогло ему переломить ситуацию и значительно улучшить результаты, начиная с ноября.
"Я получил СМС от Алекса Фергюсона после того матча, хотя и не знаком с ним. Если бы не поражение 0:9, я бы никогда не вступил с ним в контакт. Это была позитивная вещь от того результата. Это очень помогло мне. Это подбодрило меня, потому что я был подавлен и искал, на что можно опереться".
"Память о том результате останется со мной на всю жизнь. Было приятно выиграть второй матч в сезоне против них. Это сделало меня опытнее как тренера", — сообщил Хазенхюттль Sky Sports.
29.04.2020 16:00
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Потом Саут обыграл Лестер у них дома со счетом 0:2, хотя с таким скромнейший счетом, что это не назовешь достойным ответом
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