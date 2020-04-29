Почеттино — цель номер один новых владельцев "Ньюкасла"

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино является целью номер один для потенциальных владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии.

Уже в начале мая Суверенный фонд Саудовской Аравии надеется с одобрения Премьер-Лиги завершить сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

Sky Sports ожидает, что Стив Брюс останется главным тренером "сорок" до конца сезона, но его дальнейшее будущее будет зависеть от того, удастся ли саудитам заманить на "Сент-Джеймс Парк" специалиста с мировым именем.

За последнее время с переходом в "Ньюкасл" связывали таких тренеров, как Массимилиано Аллегри и Жорже Жезуш, однако Sky Sports называет целью номер один саудовских инвесторов именно Почеттино.

Утверждается, что уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре Почеттино хочет вернуться в Премьер-Лигу и заинтересован в работе с "Ньюкаслом".

Амбициозные саудиты готовы сделать Почеттино вторым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге с зарплатой в 19 млн. фунтов в год — после Хосепа Гвардиолы, который имеет на 1 млн. фунтов больше.

Если договориться с Почеттино не выйдет, "Ньюкасл" постарается вернуть из Китая Рафаэля Бенитеса.


Метки Ньюкасл, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2020 15:00

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  1. gucman 29.04.2020 16:11 # gucman
    Слухи на фоне слухов

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  2. narcot 29.04.2020 15:56 # narcot
    пусть забирают сосульшера, а пакет пи3дует в спермю

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  3. quavo 29.04.2020 15:53 # quavo
    вудворда маман на свидание водил

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  4. sausage 29.04.2020 15:24 # sausage
    Беда-печаль... Если Почеттино туда занесёт, то звание тренера месяца в АПЛ так и останется его единственным достижением.

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