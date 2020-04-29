Почеттино — цель номер один новых владельцев "Ньюкасла"

Маурисио Почеттино является целью номер один для потенциальных владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии.

Уже в начале мая Суверенный фонд Саудовской Аравии надеется с одобрения Премьер-Лиги завершить сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Sky Sports ожидает, что Стив Брюс останется главным тренером "сорок" до конца сезона, но его дальнейшее будущее будет зависеть от того, удастся ли саудитам заманить на "Сент-Джеймс Парк" специалиста с мировым именем.



За последнее время с переходом в "Ньюкасл" связывали таких тренеров, как Массимилиано Аллегри и Жорже Жезуш, однако Sky Sports называет целью номер один саудовских инвесторов именно Почеттино.



Утверждается, что уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре Почеттино хочет вернуться в Премьер-Лигу и заинтересован в работе с "Ньюкаслом".



Амбициозные саудиты готовы сделать Почеттино вторым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге с зарплатой в 19 млн. фунтов в год — после Хосепа Гвардиолы, который имеет на 1 млн. фунтов больше.



Если договориться с Почеттино не выйдет, "Ньюкасл" постарается вернуть из Китая Рафаэля Бенитеса.