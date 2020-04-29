Джака подтвердил, что отказался от перехода в "Герту"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака подтвердил, что отверг возможность уйти в "Герту" в январе.

Джака превратился в изгоя для фанатов лондонского клуба, когда во время своей замены в матче против "Кристал Пэлас" в октябре выкрикнул "f*ck off" освистывавшим его трибунам "Эмирейтс".



Вскоре Гранит был лишен капитанской повязки, однако назначение Микеля Артеты на должность главного тренера вместо Унаи Эмери убедило его остаться. Швейцарец не хочет оглядываться в прошлое и устремлен вперед.



"Этот свист против меня, эта ненависть — я впервые столкнулся с чем-то подобным. Что случилось, то случилось. Это уже не изменить. Возможно, имело место недопонимание, и реакция обеих сторон получилась чрезмерной в некотором смысле".



"Однако это осталось позади для меня. Ты смотришь вперед, мотивируешь себя, ищешь позитив в текущей ситуации и отгоняешь негатив".



"Да, у меня был контакт с "Гертой" и было предложение от них, но в конце концов я решил остаться здесь в Лондоне. Это не стало проблемой для меня".



"После трех с половиной лет я не мог перечеркнуть все то, что создал здесь. Именно на этом сосредоточены все мои силы и мотивация сейчас. Надеюсь, скоро мы вернемся на поле", — сообщил Джака Sport1.