Уилшир назвал ключевое отличие Озила от Фабрегаса

Воспитанник "Арсенала" Джек Уилшир рассказал, в чем состоит ключевое отличие между Месутом Озилом и Сеском Фабрегасом.

На протяжении многих лет Фабрегас был главным мозгом "Арсенала", дирижируя игрой команды и создавая голевые возможности для партнеров.



Озилу эта роль оказалась не совсем по плечу, хотя сейчас Месут и зарабатывает больше всех на "Эмирейтс" — 350 тысяч фунтов в неделю.



Сравнивая двух своих бывших одноклубников, Уилшир ставит Фабрегаса выше и не удивляется, почему Озил порой теряется в матчах.



"Они оба могут менять игру, контролировать игру — но Фабрегас лучше контролирует игру. В этом разница между ними".



"Озил особо не участвует в розыгрыше мяча, тогда как Сеск опускается для этого в глубину. Я видел матчи, когда он создавал 10-12 голевых возможностей, просто опустившись в глубину".



"Недавно я разговаривал с ним об том, что игрок такого плана может слегка потеряться во время матча".



"Он не слишком быстр, не слишком силен, но играет своим мозгом. Мне довелось сыграть несколько матчей, когда Сеска персонально опекали, и это говорит обо всем".



"Твой опекун не убегает от тебя, получив мяч, а без мяча борется с тобой и толкает себя".



"Я помню, мы играли против "Болтона", и Фабрис Муамба держал Сеска весь матч", — цитирует Уилшира Daily Mirror.