Онана подтвердил, что покинет "Аякс"

Голкипер "Аякса" Андре Онана подтвердил свое намерение покинуть Амстердам в ближайшее трансферное окно.

На протяжении предыдущих месяцев пресса спекулировала насчет переезда Онаны в Премьер-Лигу, где в услугах Андре заинтересованы "Челси" и "Тоттенхэм".



Также на 24-летнего камерунца претендует и его бывший клуб "Барселона", откуда он прибыл в "Аякс" в 2015 году.



И хотя у Онаны есть контракт до 2022 года с чемпионами прошлого сезона Эредивизии, Андре уже решил для себя, что ему пора уйти на повышение.



"Не поймите меня неправильно, я очень счастлив в "Аяксе" и очень благодарен клубу. Я провел замечательные пять лет здесь, но теперь настало время сделать следующий шаг. Мы договорились об этом в прошлом году".



"Я пока не знаю, что произойдет, но мои амбиции и намерения ясны", — сообщил Онана AD.