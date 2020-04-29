УЕФА может провести оставшиеся матчи Лиги Чемпионов на нейтральных полях

УЕФА задумывается о том, чтобы провести матчи поздних стадий Лиги Чемпионов на нейтральных полях.

Накануне из Франции пришло известие о том, что все спортивные события в стране запрещены до 1 сентября. Это означает, что сезон Лиги 1 уже не возобновится.



ПСЖ немедленно подтвердил, что продолжит выступление в Лиге Чемпионов, но свои домашние матчи будет вынужден играть где-то за рубежом.



Немногим ранее был окончательно остановлен сезон в бельгийской и голландской лигах, что создает дополнительные проблемы для УЕФА, которому нужно возобновить Лигу Европы и Лигу Чемпионов.



До 25 мая национальные чемпионаты должны предоставить УЕФА свои планы по возобновлению сезона, а спустя два дня исполком организации Александера Чеферина определит дальнейшую судьбу еврокубков.



Как сообщает The Guardian, из-за ситуации в Европе УЕФА все больше склоняется к тому, чтобы сыграть оставшиеся матчи Лиги Чемпионов на нейтральных полях и без зрителей.



Выбор в пользу нейтральных площадок решит проблему домашних и выездных матчей, а также позволит тщательнее контролировать здоровье игроков в условиях пандемии коронавируса.