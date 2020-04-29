Бакайоко вернется в "Челси"

По окончании своей аренды полузащитник Тьемуэ Бакайоко вернется из "Монако" в "Челси".

В 2017 году "синие" приобрели Бакайоко как раз у "Монако" за 40 миллионов фунтов, но уже после одного разочаровывающего сезона Тьемуэ был отправлен в аренду — сперва в "Милан", а затем к монегаскам.



Как сообщает Goal, прошлым летом "Монако" получил опцию выкупа Бакайоко за 38 млн. фунтов, однако пользоваться оной не будет — решение не доигрывать сезон французской Лиги 1 развеяло последние сомнения монегасков.



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не готов принять Бакайоко обратно, планируя в следующем сезоне больше доверять Билли Гилмору и Рубену Лофтус-Чику, поэтому "синие" будут искать новое пристанище для Тьемуэ.



Некоторый интерес к Бакайоко проявляет ПСЖ, однако в данный момент 25-летний француз далеко от вершины трансферных приоритетов чемпионов Лиги 1.