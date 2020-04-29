Легионеры из Европы будут проходить очковый отбор, чтобы попасть в Премьер-Лигу

В эпоху после Brexit клубы Премьер-Лиги смогут подписывать игроков из Европейского союза через систему подсчета очков.

Уже со старта 2021 года Премьер-Лига будет жить по новым правилам, относящимся к приглашению игроков из-за зарубежа. Это связано с тем, что Великобритания, наконец-то, выходит из Евросоюза и, соответственно, адаптирует свои законы.



Прямо сейчас клубы Премьер-Лиги могут беспрепятственно приглашать игроков старше 16 лет из Европейского союза, однако Brexit все меняет.



Как сообщают BBC и The Telegraph, в ходе переговоров FA, Премьер-Лиги и правительства Великобритании было предварительно решено ввести очковую систему, которая позволит лучшим талантам из Европы по-прежнему приезжать в страну, но будет отсеивать посредственных игроков.



"Проходной" балл каждого игрока, желающего приехать в Премьер-Лигу, будет зависеть от количества сыгранных матчей на международном уровне, качества покидаемой лиги, трансферной стоимости и предполагаемой зарплаты.



Фактически легионеры из Евросоюза будут приравнены к легионерам из-за пределов Евросоюза, для которых и сейчас существуют строгие критерии получения рабочей визы. Однако это будет новая система, с учетом пожеланий клубов Премьер-Лиги.