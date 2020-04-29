"Арсенал" оценивает Обамеянга в 30 млн. фунтов

"Арсенал" готов отпустить своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга всего за 30 миллионов фунтов.

Вероятное непопадание в Лигу Чемпионов и изменившаяся экономическая ситуация не оставляют "канонирам" шансов на продление сотрудничества с Обамеянгом, чей действующий контракт истекает в июне 2021.



Не желая терять Пьер-Эмерика в конце следующего сезона безо всякой компенсации, "Арсенал" попытается найти покупателя на габонского нападающего в ближайшее трансферное окно.



Как утверждает The Sun, лондонцы хотят вдвое меньше той суммы, которую сами заплатили за Обамеянга дортмундской "Боруссии" в январе 2018.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета будет рад отпустить Обамеянга и получить 30 млн. фунтов на перестройку команды. Возможно, расставание с 30-летним габонцем даже высвободит ресурсы, чтобы "канониры" заманили к себе вингера "Челси" Виллиана.