Жорже Жезуш может возглавить "Ньюкасл"

Потенциальные владельцы "Ньюкасла" задумываются о приглашении Жорже Жезуша из "Фламенго" на должность главного тренера.

В данный момент Суверенный фонд Саудовской Аравии находится на пороге приобретения "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Амбициозные саудиты всерьез помышляют о приглашении тренера с мировым именем на место Стива Брюса, однако специалисты вроде Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри могут оказаться вне досягаемости "сорок" на данном этапе.



Реалистичной целью для "Ньюкасла" может стать стать Жезуш, который обладает колоссальным опытом работы, а в прошлом году сделал с "Фламенго" исторический дубль, выиграв бразильскую лигу и Кубок Либертадорес — предыдущий раз это удавалось еще "Сантосу" с Пеле в составе.



65-летний португалец привлекает "Ньюкасл" еще и тем, что имеет контракт только до июня, и пока "Фламенго" не удалось склонить своего рулевого к новой сделке.



Добавим, что в недавнем прошлом Жезуша неоднократно связывали с переездом в Премьер-Лигу — в том числе в "Ньюкасл", а также "Челси" и "Эвертон".