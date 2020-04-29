Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" вынужден продать Поля Погба. "Арсенал" узнал цену за Дани Себальоса. Деян Ловрен против вакцинации от коронавируса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Пандемия коронавируса может подтолкнуть "Манчестер Юнайтед" к продаже полузащитника Поля Погба по сниженной цене. (Goal)



Нападающий "Монако" Виссам Бен Йеддер находится на радаре у "Юнайтед", "Ливерпуля" и "Арсенала". (L'Equipe)



"Интер" надеется увести нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера из под носа у "Ливерпуля". (Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" поспорит с "Юнайтед" за полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре, оцениваемого в 50 миллионов фунтов. (Le10 Sport)



"Арсеналу" придется заплатить "Реалу" 44 млн. фунтов, чтобы оставить полузащитника Дани Себальоса у себя. (AS)



"Рома" надеется сохранить полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна после завершения аренды. (Daily Mail)



Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано отверг интерес "Арсенала" и "Юнайтед", решив перейти в "Баварию". (Daily Star)



ПСЖ попытается опередить "Челси" в борьбе за защитника "Порту" Алекса Теллеса, предложив за игрока 19 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ньюкасл" нацелился на полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека. (Le10 Sport)



"Лестер" заинтересован в нападающем "Лилля" Викторе Осимхене. (Daily Mail)



"Эвертон" предложил четырехлетний контракт атакующему полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу. (Mundo Deportio)



"Эвертон" вступил в переговоры с "Барселоной" о покупке защитника Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)



Другое



Сезон французской Лиги 1 не будет доигран после того, как все спортивные мероприятия были запрещены в стране до 1 сентября. (BBC)



ПСЖ проведет оставшиеся матчи в Лиге Чемпионов за рубежом. Вероятно, в Катаре. (Daily Mail)



Игроки команд Ла Лиги приступают к индивидуальным тренировкам с 4 мая. (Sky Sports)



В сентябре президент ПСЖ Нассер Аль Хеллаифи предстанет перед судом в Швейцарии по обвинениям в коррупции. (Sky Sports)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расстроил своего нападающего Садио Мане тем, что в последнем голосовании на "Золотой мяч" отдал свой голов не ему, а Виргилу Ван Дейку. (Daily Star)



Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выступил против вакцинации от COVID-19. (101 Great Goals)