Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" вынужден продать Поля Погба. "Арсенал" узнал цену за Дани Себальоса. Деян Ловрен против вакцинации от коронавируса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Пандемия коронавируса может подтолкнуть "Манчестер Юнайтед" к продаже полузащитника Поля Погба по сниженной цене. (Goal)
Нападающий "Монако" Виссам Бен Йеддер находится на радаре у "Юнайтед", "Ливерпуля" и "Арсенала". (L'Equipe)
"Интер" надеется увести нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера из под носа у "Ливерпуля". (Gazzetta dello Sport)
"Ливерпуль" поспорит с "Юнайтед" за полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре, оцениваемого в 50 миллионов фунтов. (Le10 Sport)
"Арсеналу" придется заплатить "Реалу" 44 млн. фунтов, чтобы оставить полузащитника Дани Себальоса у себя. (AS)
"Рома" надеется сохранить полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна после завершения аренды. (Daily Mail)
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано отверг интерес "Арсенала" и "Юнайтед", решив перейти в "Баварию". (Daily Star)
ПСЖ попытается опередить "Челси" в борьбе за защитника "Порту" Алекса Теллеса, предложив за игрока 19 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Ньюкасл" нацелился на полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека. (Le10 Sport)
"Лестер" заинтересован в нападающем "Лилля" Викторе Осимхене. (Daily Mail)
"Эвертон" предложил четырехлетний контракт атакующему полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу. (Mundo Deportio)
"Эвертон" вступил в переговоры с "Барселоной" о покупке защитника Жан-Клера Тодибо. (Daily Mail)
Другое
Сезон французской Лиги 1 не будет доигран после того, как все спортивные мероприятия были запрещены в стране до 1 сентября. (BBC)
ПСЖ проведет оставшиеся матчи в Лиге Чемпионов за рубежом. Вероятно, в Катаре. (Daily Mail)
Игроки команд Ла Лиги приступают к индивидуальным тренировкам с 4 мая. (Sky Sports)
В сентябре президент ПСЖ Нассер Аль Хеллаифи предстанет перед судом в Швейцарии по обвинениям в коррупции. (Sky Sports)
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп расстроил своего нападающего Садио Мане тем, что в последнем голосовании на "Золотой мяч" отдал свой голов не ему, а Виргилу Ван Дейку. (Daily Star)
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выступил против вакцинации от COVID-19. (101 Great Goals)
29.04.2020 06:00
Просмотров: 835
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий