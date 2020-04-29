Гомес рассказал о своих отношениях с Ван Дейком

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес рассказал о своих отношениях с Виргилом Ван Дейком.

В этом сезоне Гомес утвердился основным партнером Ван Дейка по центру обороны "красных". Джо и Гомеса связывают дружеские отношения, однако 22-летний англичанин все еще может получить взбучку от своего более опытного товарища.



"Я говорил это и прежде, но Виргил производил мощное впечатление еще до своего перехода к нам. Я был молодым центральным защитником, который играл не так много матчей за "Ливерпуль", как мне хотелось бы, однако он принял меня с открытыми объятиями, и у нас сразу же появилась связь".



"Факт в том, что он очень приземленный человек за пределами поля, мы очень хорошо ладим, и у нас отличные отношения. Мы регулярно общаемся, созваниваемся по FaceTime и разговариваем о каких-то общих вещах, так что это помогает нашему взаимопониманию на поле. В конце концов он твой приятель".



"Иногда я могу получить от его нагоняй, но когда рядом с тобой такой игрок, это очень помогает и вселяет уверенность в тебя. Когда он вступает в единоборство один на один, ты знаешь, что он будет доминировать. Он совершенно не проигрывает борьбу на втором этаже".



"Ты чувствуешь его присутствие рядом — не только я, но вся команда и стадион. Когда Виргил оказывается на газоне, каждый смотрит на это, волнуясь и затаив дыхание. Играть рядом с ним — одно удовольствие", — сообщил Гомес Sky Sports.