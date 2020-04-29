Гомес рассказал о своих отношениях с Ван Дейком

Виргил Ван Дейк и Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес рассказал о своих отношениях с Виргилом Ван Дейком.

В этом сезоне Гомес утвердился основным партнером Ван Дейка по центру обороны "красных". Джо и Гомеса связывают дружеские отношения, однако 22-летний англичанин все еще может получить взбучку от своего более опытного товарища.

"Я говорил это и прежде, но Виргил производил мощное впечатление еще до своего перехода к нам. Я был молодым центральным защитником, который играл не так много матчей за "Ливерпуль", как мне хотелось бы, однако он принял меня с открытыми объятиями, и у нас сразу же появилась связь".

"Факт в том, что он очень приземленный человек за пределами поля, мы очень хорошо ладим, и у нас отличные отношения. Мы регулярно общаемся, созваниваемся по FaceTime и разговариваем о каких-то общих вещах, так что это помогает нашему взаимопониманию на поле. В конце концов он твой приятель".

"Иногда я могу получить от его нагоняй, но когда рядом с тобой такой игрок, это очень помогает и вселяет уверенность в тебя. Когда он вступает в единоборство один на один, ты знаешь, что он будет доминировать. Он совершенно не проигрывает борьбу на втором этаже".

"Ты чувствуешь его присутствие рядом — не только я, но вся команда и стадион. Когда Виргил оказывается на газоне, каждый смотрит на это, волнуясь и затаив дыхание. Играть рядом с ним — одно удовольствие", — сообщил Гомес Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Гомес, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2020 00:05

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  1. jirrort 29.04.2020 00:43 # jirrort
    Спалился,в Арсенал его!

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  2. scholes22 29.04.2020 00:10 # scholes22
    Команда пидарасов каких то

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  3. suddenly 29.04.2020 00:09 # suddenly
    Гомес рассказал о своих романтических отношениях с Ван Дейком

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