Следующий матч Премьер-Лиги, вероятно, пройдет 13 июня

Следующий матч Премьер-Лиги, по всей видимости, будет сыгран в субботу, 13 июня.

Заручившись поддержкой британского правительства, Премьер-Лига принялась еще активнее планировать возобновление сезона в условиях пандемии коронавируса.



Ранее в апреле издание Daily Mirror сообщало, что лучший сценарий подразумевает возвращение команд к полноценным тренировкам в мае и возобновление матчей, начиная с 8 июня.



Все даты еще подлежат утверждению, однако сейчас у клубов Премьер-Лиги появилась некоторая уверенность, что футбол вернется во второй уикенд июня, если все пойдет по плану.



В ближайшую пятницу 20 клубов Премьер-Лиги проведут очередную видеоконференцию, но в первую очередь, утверждает Daily Mirror, будут обсуждать, не когда, а как им играть матчи, чтобы предотвратить распространение инфекции.