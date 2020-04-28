Английский тренер Алан Пардью покинул "АДО Ден Хааг" после всего четырех месяцев работы в голландском клубе.

Пардью возглавил аутсайдера Эредивизии 2 января и в восьми проведенных матчах одержал лишь одну победу при четырех поражениях.



На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "Ден Хааг" выглядел безнадежным аутсайдером, отставая на семь очков от спасительного места.



И все же Пардью справился с поставленной задачей — "Ден Хааг" не вылетит. Правда, не благодаря Алану, а благодаря решению аннулировать сезон Эредивизии.



Голландский футбол вернется после 1 сентября — и уже без Пардью, который сегодня по обоюдному согласию сторон покинул Гаагу.



Добавим, на днях исполнительный директор "Ден Хаага" Мохаммед Хамди сообщил The National, что Пардью показал себя "настоящим джентльменом", отказавшись от положенного бонуса в 20 тыс. фунтов за продление клубной прописки в высшем дивизионе.